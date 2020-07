Diaspora : La Rdpc fait sa rentrée

Longtemps restées en berne du fait de la pandémie à coronavirus, les réunions et autres activi- tés publiques du Rdpc reprennent progressivement à l’étranger.

Comme toutes les organisations, le Rdpc a vu ses activités perturbées depuis le début de l’année, aussi bien au Cameroun que dans ses organes de base situés à l’étranger, à cause des restrictions imposées par les gouvernements à travers le monde, suite à l’avènement de la pandémie du coronavirus. Ainsi, le parti n’a presque plus tenu ni meeting populaire, ni même réunion statutaire au niveau de sa base. Dans les sections de l’extérieur, les activités du Parti se sont limitées aux réunions/vidéoconférences ou dans les réseaux sociaux et étaient essentiellement consacrées â la sensibilisation des compatriotes sur le respect des mesures préventives du coronavirus. Mais depuis le début du déconfinement, le parti renoue progressivement avec les rencontres. On l’a ainsi vu en France venir en appui aux compatriotes de tout bord engagés dans la campagne en vue des élections municipales françaises dont le second tour s’est déroulé le 26 juin 2020. Une bonne brochette de présidents de sous-sections et de cellules du ressort de la section France nord a ainsi marqué son retour sur le terrain en battant campagne aux côtés des candidats d’origine camerounaise dans plusieurs communes de l’Iles de France. En Italie, le bureau de la section vient d’annoncer la fin des réunions exclusivement virtuelles. Dans un récent communiqué adressé aux responsables des bureaux de sous-sections et de cellules en effet, la section Rdpc d’Italie, par la voix de son secrétaire Frederick Ndang Nchaw, prend acte du déconfinement et invite chacun à accomplir de nouveau les diligences de sa compétence pour la reprise des réunions statutaires du parti. Il annonce par ailleurs l’intensification de la communication à travers les réseaux sociaux, non seulement pour relayer les actions menées par le gouvernement camerounais pour le bien-être des populations en général, mais aussi dans la gestion méthodique rigoureuse de la pandémie du coronavirus ainsi que la reconstruction en cours, des régions du Nord-ouest et du Sudouest. La section Rdpc d’Italie voudrait ainsi barrer la voie à la campagne de désinformation lancée par certains compatriotes qui peignent en noir tout ce qui se passe dans leur pays. Aux antipodes de la réalité. Il est enfin annoncé une conférence de section dans les prochains mois. La date et le lieu seront communiqués en temps opportun.

LONGIN CYRILLE AVOMO