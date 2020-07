Visite de réconfort : Aboubakar Garba aux bons soins des siens

Suite au décès de son papa il y a plu- sieurs semaines, le chef service des Affaires générales du Comité central du Rdpc, a reçu ses col- lègues à son domicile, sis au quartier Briqueterie à Yaoundé.

Apporter du soutien à un collègue, un ami et un camarade du parti, tel est le sens à donner à cette visite, qui s’est tenue dans l’après-midi du 1er juillet dernier, dans le strict respect des mesures barrières, par ces temps de covid-19. Port du masque de protection faciale, lavage des mains, et disposition des sièges en tenant compte de la distanciation physique, étaient scrupuleusement respectés. La breveté de l’instant, n’a entaché en rien la valeur de sa signification. « Nous sommes venus te présenter toutes nos condoléances, et te dire que nous sommes de tout cœur avec toi », dira Françoise Nayguem, porte-parole de la délégation, constituée d’une dizaine de personnes. Par la suite, elle a remis à Aboubakar Garba, une enveloppe financière symbolique, cédant ainsi place, à une prière œcuménique, dite selon la pure tradition du christianisme et de l’islam. Pour ce qui a été de la prière chrétienne, C’est madame veuve Assamba qui a été désignée pour invoquer le Très-haut. Dans son propos, elle a demandé à Dieu, « d’incliner son regard dans la maison de la famille éplorée, afin de ramener la sérénité et le goût de la vie ». S’agissant de la prière musulmane, elle a été dirigée par Nsangou Mama, inspecteur de police de deuxième grade, présent à cette visite, qui s’est déroulée dans une atmosphère décontractée. Cette marque d’attention n’a pas laissé insensible le chef service des Affaires générales du Comité central du Rdpc. Après avoir relaté les circonstances de la mort de son père le 20 mai dernier à Banyo dans la région de l’Adamaoua, Aboubakar Garba a exprimé sa gratitude à l’endroit du personnel du Comité central. « C’est Dieu qui a voulu que je sois parmi vous. Merci beaucoup pour ce geste qui restera gravé dans mon cœur », a-t-il souligné. Pour finir, il a remercié le secrétaire général du Comité central du Rdpc, le vice-premier ministre Jean Nkuété qui, a-t-il dit, a mis tout ce qu’il fallait à sa disposition, pour qu’il puisse dignement enterrer son père. Après des agapes, cette visite remplie de symbole s’est achevée par une photo, en guise de souvenir.

Philippe Nganfeh