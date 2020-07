Lutte contre la Covid-19 : Le gouvernement scrute la médecine alternative

C’est ce qui était au centre de la rencontre interministérielle avec les promoteurs de la pharmacopée traditionnelle, mercredi le 15 juillet dernier.

La salle de conférence de l’Institut de Recherches médicales et d’Etudes des plantes médicinales (Impm) de Yaoundé a connu une ambiance particulière la semaine dernière. La réunion de concertation interministérielle coprésidée par le ministre de la Recherche scientifique et de l’Innovation, le Dr Madeleine Tchuinté et le ministre d’Etat, ministre de l’Enseignement supérieur, le Pr Jacques Fame Ndongo, a été meublée par des échanges intenses pour riposter efficacement contre la pandémie. A leurs côtés, les ministres de la Santé publique, de l’Education de base, des Mines, de l’Industrie et du Développement technologique et les acteurs de la pharmacopée traditionnelle avec en tête, Monseigneur Samuel Kleda, archevêque de Douala. Pour le Dr Madeleine Tchuinté, c’était l’occasion de « jeter les bases d’une collaboration franche, efficiente et riche, entre les acteurs privés de recherche et œuvrant dans le domaine de la médecine alternative et ceux de la recherche institutionnelle, avec l’encadrement du gouvernement de la République ». Le Minresi a ainsi interpelé tous les acteurs de la santé, avec au premier rang ceux qui valorisent la riche pharmacopée traditionnelle ou médecine alternative à apporter leurs immenses savoirs en vue d’éradiquer ce virus. Un message bien accueilli par ces acteurs. « Il était temps que notre gouvernement puisse prendre connaissance des travaux significatifs des chercheurs, tradipraticiens et autres de la médecine alternative et surtout mettre en avant les produits qui découlent de nos recherches », a confié Mgr Samuel Kleda. Plusieurs exposés ont animé cette rencontre inédite et ont permis aux différents acteurs de présenter leurs produits. Entre autres, les deux médicaments de Mgr Samuel Kleda dont d’après lui, environ 8000 patients ont bénéficié ; ceux également de Dr Peyou épse Ndi Samba Marlyse, du Dr Euloge Yiagnigni Mfopou avec plus de 700 cas traités, du Dr Joséphine Briand et M. Victor Lipoht ont été analysés. Le Pr Jacques Fame Ndongo, ministre d’Etat, ministre de l’Enseignement supérieur pense que de telles expériences et initiatives sont à encourager. Mais il faut passer à la phase purement scientifique, à travers des essais pour une validation scientifique. Une rencontre qui a abouti à plusieurs propositions formulées par les participants qui seront soumises au Premier ministre, en vue d’apporter un encadrement institutionnel aux promoteurs de la pharmacopée traditionnelle.

Marthe Makoukam, stagiaire