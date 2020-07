Majorité présidentielle : Soutien réaffirmé à Paul Biya

Onze (11) partis politiques alliés au Rdpc dans le cadre de la majorité présidentielle souhaitent que le chef de l’Etat soit leur candidat en 2025.

Dans une motion de soutien signée le 19 juillet 2020 et publiée jeudi dernier, pas moins de onze (11) partis politiques se réclamant de la majorité présidentielle au Cameroun ont réaffirmé leur soutien inconditionnel à Paul Biya, président de la République et leur porte étendard depuis bientôt 30 ans. C’était au terme d’une rencontre tenue à Yaoundé, au cours de laquelle les leaders du Pouc, du MDD, du DAC, du PUR, du FPC, de l’URC, de l’UBC, CNDP, du MPC, du FRN et de l’USD ont planché entre autres, sur le climat sociopolitique actuel. Condamnant les dérives observées dans une certaine presse et dans les réseaux sociaux, ces responsables politiques se sont désolidarisés de toutes les initiatives visant à ternir l’image de marque du Cameroun et de ses dirigeants et à semer le doute dans l’esprit des compatriotes s’agissant notamment de la dévolution du pouvoir politique au sommet de l’Etat. Ne doutant pas un seul instant que les mécanismes constitutionnels soient respectés, la plateforme de la majorité présidentielle a dénoncé la forte propension à la désinformation de l’opinion publique et à l’instrumentalisation de la population qui sont devenues les sports favoris d’une coalition politique en mal de légitimité et de popularité. La majorité présidentielle ne voit d’ailleurs dans cette agitation savamment orchestrée par des officines tapies dans l’ombre et relayée par une certaine presse que la préparation d’une insurrection visant à renverser l’ordre constitutionnel. Une option que le groupe des 11 partis politiques susmentionnés condamne fermement, en relevant l’esprit d’ouverture du président Biya et en saluant son œuvre pour la démocratie au Cameroun. Toutes choses qui ont amené la majorité présidentielle à appeler de tous ses vœux, la candidature du Président national du Rdpc à la prochaine élection présidentielle, prévue en 2025. Une candidature derrière laquelle les 11 paris politiques ci-dessus comptent s’aligner et se sont engagés à porter et à faire plébisciter, comme ils le font depuis la première élection présidentielle pluraliste en 1992.

LCA