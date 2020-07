MINJEC : Le nouveau secrétaire général installé

Zachée Robert Théophile Benga a pris fonction le 10 juillet dernier, au cours d’une cérémonie présidée par le ministre de la Jeunesse et de l’éducation civique, Mounouna Foutsou.

« J ’aborde ces nouvelles fonctions avec humilité et engagement ». C’est la première déclaration de Zachée Robert Théophile Benga face à la presse, au sortir de la cérémonie de son installation comme secrétaire général du ministère de la Jeunesse et de l’éducation civique. Le nouveau SG est fixé sur les défis à relever dans sa nouvelle administration : « Je m’attèlerai, aux côtés du ministre, à essayer d’animer l’équipe de notre ministère, afin d’atteindre les objectifs assignés par le chef de l’Etat », rassure-t-il. Non sans évoquer les missions régaliennes du Minjec, mais surtout le Plan triennal spécial-jeunes auquel il compte consacrer toute son énergie pour leur réussite. Agé de 50 ans, Zachée Robert Théophile Benga est conseiller principal de jeunesse et d’animation, major des promotions 1997 de l’Institut national de la jeunesse et des sports de Yaoundé. De 2003 à 2017, il a servi au secrétariat général de la présidence de la République en qualité d’attaché au sein de la Division des affaires économiques, techniques et financières, puis comme chargé de mission au sein de la Division des affaires culturelles et sociales. Mais bien avant, le nouveau SG du Minjec a occupé les fonctions de directeur du centre de jeunesse et d’animation de Soa, puis chef du département administration et gestion des structures sportives et socio-éducatives à l’Injs de Yaoundé. Titulaire de quatre masters, Zachée Robert Théophile Benga est chevalier de l’Ordre national de la valeur et officier du même mérite. Dans son discours d’installation, le ministre de la Jeunesse et de l’éducation civique, Mounouna Foutsou a engagé le nouveau secrétaire général à lutter sans relâche contre certains maux qui minent son administration : « L’inertie ; le laxisme ; l’insubordination hiérarchique ; la corruption et d’autres comportements déviants et inciviques récurrents etc. ». Après sa prise de fonction, le natif du Nkam dans le Littoral s’est aussitôt mis au travail. Le 13 juillet dernier, il a pris connaissance de l’état des lieux dans les différents services et programmes du Minjec.

