lutte contre la vie chère : Un renfort de poids nommé Brusil Miranda Metou

Installée dans ses fonctions le 9 juillet 2020, le nouveau secrétaire général du ministère du Commerce intègre une équipe qui lutte au quotidien contre toutes formes de spéculations et de fraudes, pour préserver le panier de la ménagère.

«Le Pr Brusil Miranda Martine Metou jouit de tous les atouts pour réussir dans ses nouvelles fonctions de secrétaire général du ministère du Commerce », déclarait le ministre Luc Magloire Mbarga Atangana, à l’installation de l’ancienne vice-recteur chargée de la recherche de l’université de Dschang, professeur titulaire des universités et spécialiste du Droit. C’était en présence du ministre, secrétaire général adjoint des services du Premier ministre, Pr Pascal Nguihe Kante, du chef supérieur Bafoussam SM Njitack Ngompe Pelé et d’une importante délégation d’élus, responsables politiques et élites « Fussep » et originaires de la Mifi. Première femme à occuper cette fonction depuis la création du ministère du Commerce, c’est dans un enthousiasme des plus débordants que les membres de la mutuelle des femmes du Mincommerce ont reçu leur SG, présentée par le ministre Mbarga Atangana comme un travailleur acharné, loyal et dévoué, désormais à coordonner entre autres, l’action des services de l’administration centrale et des services déconcentrés d’un département ministériel qui mène avec acharnement la lutte contre la vie chère pour préserver le pouvoir d’achat des consommateurs et partant, la paix sociale. Raison pour laquelle le chef de ce département ministériel a tenu à la prévenir : « Votre tâche ne sera pas de tout repos… De nombreux défis nous attendent et nous interpellent, au rang desquels, la mise en œuvre effective du concept de l’import-substitution, la valorisation du Made in Cameroon, ainsi que l’opérationnalisation, à l’avantage de notre pays, de la Zone de libre échange continentale africaine », avant de poursuivre : « Nous devons, avec votre concours actif, relever ces challenges. Ensemble nous le ferons. Ensemble, nous réussirons ». Au rang des autres recommandations, il a été demandé au nouveau promu de ne jamais perdre de vue la notion de « service public », conformément aux hautes directives du chef de l’Etat, Paul Biya qui demande que l’Administration camerounaise ne cesse jamais d’être une force de progrès. Des directives que le Pr Brusil Miranda Martine Metou a promis de mettre en œuvre au quotidien, pour l’atteinte des objectifs globaux et spécifiques. Ses faits d’arme aussi bien dans les facultés que dans la conduite de nombreux projets universitaires et administratifs plaident plutôt pour cette native du département de la Mifi, région de l’Ouest, au parcours admirable.