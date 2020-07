NATIONS UNIES -GENEVE : Salomon Eheth, nouvel ambassadeur

Le décret portant nomination de celui qui était jusque-là directeur de l’Institut des Relations internationales du Cameroun (Iric), a été signé le 3 juillet 2020, par le président de la Cameroun.

Ministre plénipotentiaire hors échelle, Salomon Eheth est désormais le Représentant Permanent du Cameroun, auprès de la Mission Permanente de l’Organisation des Nations unies à Genève en Suisse. Par ce décret du président de la République, ce diplomate va diriger pour la première fois, une mission diplomatique. A 59 ans, ce natif de Ndikinimeki dans le département du Mbam et Inoubou, connait bien le monde diplomatique en tant que chercheur, enseignant mais aussi acteur. Titulaire d’un doctorat en relations internationales, option Droit international et d’un diplôme de l’Académie de Droit international de la Haye aux Pays-Bas, Salomon Eheth a précédemment occupé les postes de chef de service, sous-directeur, chef de la division des Affaires juridiques et des traités au ministère des Relations extérieures. Il a par ailleurs été chargé de mission au Cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun. D’où il est parti pour être nommé directeur de l’Institut des Relations internationales du Cameroun(Iric). Autant d’attributs qui devraient permettre au nouveau chef de la mission diplomatique du Cameroun auprès de l’Office des Nations unies à Genève, de pouvoir relever son nouveau challenge, au regard de sa riche expérience dans le monde diplomatique. A la suite de sa récente nomination, le diplomate, Grand officier de l’Ordre de la valeur, avait exprimé sa gratitude au Tout-Puissant, ainsi qu’au Président Paul Biya, « Pour la haute confiance placée sur ma modeste personne ». Avant de relever le challenge qui l’interpelle dans ses nouvelles missions, à savoir : « Contribuer à la formation de l’élite diplomatique du Cameroun et d’ailleurs, est un énorme privilège. C’est aussi un grand défi ».

Murielle Zang