Relèvement De L’âge de départ à la retraite : Le personnel de santé galvanisé

Le décret du chef de l’Etat est perçu comme une juste récompense pour le travail abattu au quotidien par les personnels médicaux et paramédicaux qui sont plus que jamais motivés.

Après avoir vivement félicité les personnels de santé pour leur engagement dans la lutte contre le coronavirus au Cameroun dans son message à la Nation le 19 mai dernier, le Président Paul Biya a traduit sa satisfaction en acte le 3 juillet dernier en leur ajoutant 5 ans dans leur carrière. Le texte du chef de l’Etat précise en effet que le personnel médical et paramédical des catégories A et B et relevant du code du travail restera désormais en activité jusqu’à 60 ans ; tandis que celui des catégories C et D pourra désormais exercer jusqu’à 55 ans ; soit 5 ans de plus pour les uns et les autres. Dans les catégories A et B, figurent notamment les médecins, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens, les infirmiers supérieurs, les infirmiers, les techniciens médicosanitaires, les administrateurs de la santé, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs bio médicaux et les techniciens biomédicaux. Pour ce qui est des praticiens du corps de la santé publique relevant des catégories C et D, il s’agit des aides-soignants, les agents techniques médico sanitaires, les agents techniques bio médicaux…Pour compléter le tableau, le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute, a également par décret, signé un texte relevant également l’âge de départ à la retraite des personnels médicaux et paramédicaux des catégories 1 à 7. Depuis le geste du chef de l’Etat et du Premier ministre, c’est la liesse parmi les « blouses blanches », qui ne cessent de remercier Paul Biya qui a une fois de plus tenu parole. Lui qui le même 3 juillet 2001, avait déjà doté ces mêmes personnels médicaux, d’un statut particulier eu égard à leur dévouement et au caractère particulier de leur métier qui est de sauver des vies, même au péril de la leur ; travaillant de jour comme de nuit et ne connaissant ni jours fériés, ni jours non ouvrables. Les praticiens à commencer par les plus chevronnés remercient grandement le chef de l’Etat pour ce geste inédit, historique. Pour ces vieux et jeunes professionnels de santé, c’est un geste qui honore toute la famille et une invite à plus d’ardeur au travail, surtout en ce moment où ces femmes et ces hommes sont au-devant de la scène avec la crise du coronavirus où le personnel médical et paramédical camerounais démontre qu’il est capable de faire face à tous genres de pathologies. Il ne reste plus qu’à souhaiter qu’en retour, ces personnels de santé tournent le dos à tous ces comportements anti déontologiques tant décriés par les patients, chefs des établissements de santé et même les pouvoirs publics. Ces derniers qui applaudissent également des deux mains cette mesure ; eux qui étaient obligés de libérer plus tôt, des spécialistes et des personnels chevronnés alors qu’il faut des années et beaucoup de pratique et de formations pour former leurs remplaçants. D’où ce gap qui persiste malgré les efforts des pouvoirs publics visant à accroitre le nombre de personnels médicaux et paramédicaux pour une meilleure prise en charge des patients, aussi bien en zones rurales que dans les villes.

CLAUDE MPOGUÉ