REGIONALES 2020 : Plus de jeunes et de femmes

C’est l’objectif que s’est fixé le Rdpc, à la faveur de la tenue du scrutin du 6 décembre 2020.

Conformément à l’esprit et à la lettre de la circulaire du Président national du Rdpc, les candidatures des jeunes et des femmes doivent favorablement être reçus par les différentes commissions départementales de réception et d’analyse des listes de l’élection des conseillers régionaux du 6 décembre prochain. L’objectif recherché par le parti est d’étendre le pouvoir de décision à ces catégories de la classe sociale, en droite ligne des idéaux du parti. En présidant la réunion de lancement des opérations d’investiture des candidats du Rdpc à l’élection des conseillers régionaux, le 12 septembre dernier, le secrétaire général du Comité central a insisté sur le respect des directives du Président national contenues dans la circulaire. « Il nous incombe dès lors l’obligation de choisir, parmi les militantes et les militants qui solliciteront l’investiture du Parti, des femmes, des jeunes et des hommes capables de créer une dynamique fondamentalement positive dans l’avènement des institutions régionales », a-t-il dit. Cependant, dans le processus de ce choix des candidats du Rdpc, la note d’application de la circulaire est claire, quant à la prise en compte des jeunes et des femmes dans la constitution des listes. « Il doit en être tenu rigoureusement compte lors des opérations d’investiture s’agissant, par-dessus tout, de facteurs déterminants de l’élargissement de l’audience du parti », précise Jean Nkuété. A cet effet, un tableau d’orientation de la répartition des sièges par région et par circonscription électorale a été établi par la Commission nationale d’investiture des candidats du Rdpc. Il en ressort que sur les 900 conseillers régionaux attendus à l’issue du scrutin, le Rdpc devrait aligner 202 femmes et 135 jeunes. Ce qui est déjà encourageant. Dans cette mouvance, instruction a été donnée aux membres désignés dans les commissions pour la conduite des opérations de présélection des candidats du parti sur le terrain, de privilégier l’émergence et la promotion des nouvelles figures, « capables de relever les défis auxquels notre pays est confronté dans la mise en place de la décentralisation », comme l’a rappelé Jean Nkuété, dans la note portant application de la circulaire. Toutes ces mesures ont pour seul objectif de permettre au parti des militants engagés, fidèles et loyaux, pour que soit préservée l’unité tant au niveau du parti que du Cameroun.

MURIEL ZANG