CONSIGNES : Responsabilité et patriotisme prescrits

Il s’agit des principales recommandations de Jean Nkuété, Président de la Commission nationale d’investiture à l’élection régionale, et Secrétaire général du Comité central du Rdpc, aux candidats et aux responsables.

Réunis au palais des Congrès de Yaoundé le 12 septembre 2020 à l’occasion de la réunion de lancement des opérations d’investiture des candidats du Rdpc, les membres de la commission centrale, des commissions régionales et départementales, les présidents de sections et les maires Rdpc, savent désormais comment les opérations de sélection des candidats, la campagne électorale et le vote proprement dit vont se dérouler au sein du Parti du Président Paul Biya. Eux qui ont eu le privilège de se voir expliquer la circulaire du Président national et la note d’application de cette circulaire, de même que toutes les autres modalités, respectivement présentées par le SG en personne, le Secrétaire à la Formation politique, Pr Paul Célestin Ndembiyembe et le conseiller Jean Fabien Monkam Nitcheu. Avant ces importants exposés, Jean Nkuété en sa qualité de président de la Commission nationale d’investiture, a dans son mot d’introduction, situé le scrutin dans son contexte et il a de même rappelé les enjeux de cette élection. « Avec l’élection des conseillers régionaux du 6 décembre 2020, voici donc venu ce moment tant attendu par tous nos compatriotes, celui de l’achèvement du processus de décentralisation que nous n’avons cessé d’appeler de tous nos vœux », a martelé le patron administratif du Rdpc, appelant ainsi à la responsabilité de tous les candidats potentiels et de tous les responsables devant encadrer le processus pour le parti, de la sélection des candidats à l’élection le 6 décembre, en passant par la campagne électorale. Dans cette adresse qui a marqué les esprits de l’assistance, le SG du Comité central est revenu sur les problèmes d’indiscipline notés dans le cadre du choix des candidats du dernier double scrutin. « Nous devons avouer que la dernière expérience des opérations d’investiture en vue des élections législatives et municipales du 09 février 2020 a révélé de graves dérives qu’il n’est pas bon de reproduire ». Avant de demander à tous ses camarades de se conformer scrupuleusement à la circulaire du Président national qui est assez explicite sur tout le processus qui devra se dérouler dans la discipline du Parti et ses options, concernant la nécessaire prise en compte de l’aspect genre et une plus grande représentativité des jeunes. Sinon… En plus de ces explications appréciées par toute la forte assistance, cette dernière a eu le privilège d’avoir des réponses à ses préoccupations, dans un jeu de questions-réponses sans restriction ni tabou. Preuve que la direction du Rdpc n’a rien à cacher. C’est donc gonflé à bloc que ces responsables du Parti sont repartis avec pour principales missions d’assurer une bonne participation du Rdpc à cette élection dont les enjeux ont bien été reprécisés à tous par le patron administratif du Parti. Ce déploiement dont le calendrier a également été rendu public devra se faire selon les directives du Président national, contenues dans sa circulaire et dans le strict respect de la discipline du Parti.

CLAUDE MPOGUE