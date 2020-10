Décentralisation : Le processus en marche

L’une des résolutions au sortir du Grand dialogue national, en octobre 2019 initié par le chef de l’Etat, était l’accélération de la dé- centralisation.

Résolument engagé dans la recherche du bien-être des populations, le gouvernement n’a cessé de mettre les moyens à la disposition de cette cause. La mise en œuvre progressive de la décentralisation avec entre autres l’entrée en vigueur du Code général des collectivités territoriales décentralisées et la tenue des élections régionales annoncée pour le 6 décembre 2020, trouve une réflexion favorable tant dans les zones en conflit que dans les autres régions du pays. L’adoption du Code général des collectivités décentralisées qui consacre le transfert de plus de compétences aux collectivités locales, une tutelle moins présente et le statut spécifique aux régions anglophones permet ainsi l’accélération du processus. Lequel statut spécial conduit vers une autonomie pour booster le développement, en vue d’un meilleur être des populations des deux régions anglophones. Mais, qui est aussi une volonté de la part de l’Etat de répondre à l’appel des compatriotes de toutes les autres composantes du pays. Pour une efficacité dans la bonne gouvernance des régions, le chef de l’Etat, Paul Biya a ainsi signé deux décrets ô combien importants pour un déroulement convenable des élections régionales. Le vote et la promulgation de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, avec la suppression du poste de délégué du gouvernement, la création de la House of chiefs et de celle portant promotion des langues officielles pour ainsi consolider la décentralisation. En ce sens qu’une dotation financière, une fiscalité avantageuse entre autres sont consacrées à ce statut spécial. La loi portant Code général des collectivités signé par le chef de l’Etat en décembre 2019, regorge ainsi des innovations remarquables. Car, la promotion de la participation des populations pour la confection du budget et le choix des projets prioritaires, à travers les représentants des quartiers et villages n’est pas en reste. La mise en place des régions censées parachever le processus de décentralisation est en marche avec l’élection des conseillers régionaux, prévue dans quelques mois. C’est d’ailleurs pourquoi le président de la République depuis plusieurs années et de façon progressive, a mis la machine en marche à travers des actes. Ainsi, en 2018, le ministère de la Décentralisation et du développement local voit le jour.

Marthe MAKOUKAM