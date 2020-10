FRANCE : L’ambassadeur du Cameroun prône le rassemblement

A l’occasion du vin d’honneur offert suite à la présentation de ses lettres de créances, le 05 octobre 2020, André Magnus Ekoumou a appelé la communauté camerounaise au resserrement des rangs.

«Le Président m’a fortement instruit de rassembler tous les Camerounais, de faire de notre ambassade la maison commune des Camerounais. Il n’y a ni BAS, ni patriotes, ni Nordistes, ni Beti, ni Bamiléké, ni Douala, ni Anglophone, ni Francophone. Il y a seulement les Camerounais », a déclaré S. E Ekoumou au cours de ladite cérémonie. Cette rencontre avec les Camerounais de France apparaissait ainsi comme une onction vitale, indispensable à l’heureux accomplissement de son mandat diplomatique au cours duquel, il a été demandé à chacun de puiser dans le registre de la paix, de la pensée et de l’action positive. Le tout, dans un esprit de tolérance, de rapprochement, d’acceptation réciproque et d’humanisme, ayant toujours à cœur, la stricte observance des lois et règlements de leur pays d’accueil. A cet effet, l’ambassadeur du Cameroun en France, André Magnus Ekoumou, a invité ses compatriotes, à faire bon usage des espaces de communication et de l’information que sont les médias sociaux. Il n’est pas question selon lui de, « perpétuer une mauvaise habitude qui semble s’installer dans notre communauté à travers la diffusion et l’apologie du discours de l’insulte, de la calomnie, de la diffamation, de la haine et des tares de nos groupes communautaires respectifs, mais davantage pour présenter les innombrables ressources culturelles, humaines géographiques et géologiques dont regorgent notre pays, contribuant au demeurant au renforcement de la culture de la paix et du vivre ensemble chez nous ». En prenant ainsi fonction, il a engagé la diaspora camerounaise de France dans des perspectives volontaristes d’initiatives et d’actions de développement, qui soudent la communauté toute entière dans le cadre du déploiement de la diplomatie de proximité et d’actions concertées chères au président de la République, Paul Biya. « Par nos actions d’entreprise et de développement individuelles, en groupes ou en partenariat avec des étrangers, adossées à notre digne comportement, nous devons tout faire pour que la personnalité internationale du Cameroun, qualifiée pendant longtemps de havre de paix, retrouve ses marques d’honorabilité et soit toujours forte et respectée dans le monde entier », at-il souligné. Nommé par décret présidentiel le 30 juin 2020, le nouveau chef de la mission diplomatique du Cameroun en France, André Magnus Ekoumou a présenté ce 2 septembre 2020, à Paris, la copie figurée de ses lettres de créances ainsi que les lettres de rappel de son prédécesseur, Alfred Nguini, à Emmanuel Macron, président de la République française.

Murielle ZANG