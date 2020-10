Elections régionales 2020 : Les électeurs apprécient les listes du Rdpc

Au lendemain de la publication des listes de candidature par Elecam, le collège électoral du Rdpc dit sa satisfaction quant-à sa diversité.

On peut dire que les instructions contenues dans la circulaire du Secrétaire général du Comité central ont globalement été respectés sur le terrain et les militants qui constituent le collège électoral n’ont pas hésité à le dire. A en croire ces derniers, les listes publiées répondent abondamment aux différents critères recommandés par la hiérarchie du parti. Le constat est fait et les potentiels électeurs ne manquent pas de s’en réjouir. Selon Dieudonné Nguimfack, conseiller municipal, la diversité du choix a toujours été une option pour le parti. « Pour les régionales, c’est une percée démocratique interne. Ceci permettra aux nantis et aux moins nantis d’être ensemble, preuve de la consolidation du vivre ensemble prôné par le Président national de notre parti, Paul Biya », se réjouit-il. Un avis que partage le premier magistrat municipal de la commune de Fongo-Tongo. Paul Dongue croit savoir que c’est normal que « pour une meilleure représentativité, la diversité genre, minorité, classe sociale, profil se côtoient. Ce qui permettra de mieux cerner les besoins des populations qui sont non seulement complexes, mais aussi divers que variés », explique-t-il. C’est également cette satisfaction qui a emmené certains électeurs à dévoiler sans réticence leur choix pour le 6 décembre prochain. Romain Roland Eto, maire de NangaEboko, n’a éprouvé aucune difficulté à révéler que son choix est déjà fait. « Je vais voter la liste du parti », a-t-il confié. Dans le même ordre d’idée, Jean Pierre Tsiaze Fozang laisse entendre que les conseillers municipaux de la commune de Penka-Michel sont prêts à porter leurs candidats jusqu’à la victoire. La principale motivation est bel et bien la fierté d’être représentés par trois de leurs grands militants. De son avis, ce choix répond à la diversité souhaitée par la base. L’approche genre a été respectée de même que le profil et la classe sociale, va-t-il ajouter. En attendant le jour-J, les candidats peuvent déjà se réjouir de cet avantage d’être soutenus par leurs électeurs.

LINE TANKE NJIKE