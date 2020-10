Election régionales : La dynamique de la victoire en marche

Le Rdpc qui a déposé ses emblèmes à Elecam comme les autres partis politiques en lice, met la dernière main sur sa profession de foi, la circulaire et ses stratégies de campagne ; tout en suivant attentivement le contentieux électoral sur le terrain.

Après une certaine effervescence observée au siège du Parti à Yaoundé pendant les opérations de sélection des candidats du Rdpc à ces élections régionales du 6 décembre 2020, c’est l’accalmie dans ces lieux depuis le dépôt effectif des listes des candidats du Rdpc à Elecam. Ce calme apparent peut toutefois être trompeur pour celui qui ne maîtrise pas le fonctionnement de la formidable machine électorale qu’est devenu le parti du Président Paul Biya, au fil des années et au fil des élections. Ici, rien n’est en effet laissé au hasard et le chronogramme des activités respecté à la lettre. Le « Laboratoire » est plus que jamais au four et au moulin autour du patron des lieux, Jean Nkuété. C’est ainsi que tout de suite après le dépôt des 58 listes de candidats pour l’élection des conseillers régionaux, la sous-commission du Contentieux électoral s’est mise en branle, sous la coordination du Secrétaire général du Comité central, par ailleurs Président de la Commission nationale d’investiture du Rdpc. Après la publication des listes le 2 octobre 2020 par Elecam, les membres et avocats de cette sous-commission sont disséminés à travers le pays pour y défendre, le cas échéant, les intérêts du Rdpc au sein des tribunaux administratifs, compétents en la matière. Au niveau du siège proprement dit, la dernière main est mise sur la profession de foi des candidats du Parti et la circulaire devant encadrer sa participation à ce scrutin très attendue. Ces documents dont l’importance est capitale à maints égards, requièrent le doigté, le calme et toute l’attention nécessaires pour leur rédaction. D’où cette omerta qui entoure d’ordinaire ce travail qui se déroule dans le respect des dispositions de la loi et du calendrier électoral, quand on sait que la campagne électorale commence le 21 novembre prochain et que ces documents doivent être disponibles bien avant. En plus de ces documents dont l’importance n’est plus à démontrer, la direction du Rdpc peaufine également ses stratégies d’une campagne pour une victoire sans bavure. La situation politique et les forces en présence n’étant pas les mêmes partout, il convient de mettre en place des stratégies propres à chaque circonscription, pour un meilleur véhicule des idées du Rdpc auprès des électeurs et même de l’opinion susceptible d’influencer le moment venu, le vote des électeurs. En plus, même si le Parti dispose du plus grand nombre de candidats et même qu’il fera cavalier seul dans une trentaine de circonscriptions, il refuse de céder au piège de la facilité ou alors d’une victoire facile. Le Rdpc veut gagner et bien gagner. C’est pourquoi, comme il est de tradition ici, il est question de mobiliser tous ses militants et sympathisants pour un soutien total aux listes investies. Bien que cette élection ne soit pas populaire à l’instar du double scrutin du 9 février dernier, toute la famille du Rdpc doit contribuer à l’élection avec panache des conseillers régionaux du Parti, appelés à jouer un rôle central dans le développement local du Cameroun et l’épanouissement socio-économique des populations. Un vrai challenge que le Parti veut remporter.

Claude Mpogué