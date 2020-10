L’Action 1290

Ouest

Les jeunes s’engagent pour la paix

Sous l’encadrement de Bernard Fongang, ils se sont réunis pour plancher sur les voies et moyens de préserver et promouvoir davantage la paix, gage du développement.

ELECTIONS REGIONALES

La dynamique de la victoire en marche

Le Rdpc qui a déposé ses emblèmes à Elecam comme les autres partis politiques en lice, met la dernière main sur la préparation de sa profession de foi, la circulaire et ses stratégies de campagne ; tout en suivant attentivement le contentieux électoral sur le terrain.

Pre-electoral to-dos

Court Rulings Awaited

Today October 14, 2020 is deadline for administrative courts in which petitions have been lodged to render judgement on the different complaints.

Action de grâce

La « résurrection » de Ketcha Courtès fêtée

Un culte d’action de grâce a été dit le 11 octobre 2020 en la paroisse de Famngo, à Bangangté, pour célébrer le « retour à la vie » de cette Reine adulée du département du Ndé.

Port autonome de Douala

Le P M inaugure de nouveaux équipements

Le chef du gouvernement est allé personnellement présider la mise à l’eau des engins nautiques nouvellement acquis par cette entreprise.