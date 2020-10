Etablissements des enseignements secondaires : Pas de temps à perdre

La rentrée scolaire 2020-2021 a eu lieu le lundi 5 octobre dernier sur l’ensemble du territoire national dans le strict respect des mesures prises pour lutter contre le coronavirus.

Depuis qu’il est au secondaire, Logan Enyegue, élève en classe de 5ème dans un collège privé de la ville de Yaoundé, quitte habituellement la maison vers 7h du matin pour se rendre dans son établissement, situé à 800 m du domicile familial. Mais lundi dernier, 5 octobre 2020, jour de la rentrée scolaire, il l’a fait plus tôt que d’habitude, soit à 6h30mn. En vacance prolongée depuis le 17 mars 2020, Logan Enyegue avait hâte de retrouver ses anciens camarades de classe, surtout ceux qu’il n’avait pas vu depuis sept mois. Comme Logan, de nombreux élèves d’autres établissements secondaires avaient non seulement hâte de revoir leurs camarades, mais aussi, étaient curieux de vivre les premiers instants de la nouvelle année scolaire. Cas dans la ville de Mbalmayo où des centains d’entre eux se sont retrouvés au lycée bilingue de la ville pour assister au lancement officiel de l’année scolaire 2020-2021 au niveau du secondaire, par Mme Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires (Minesec). Dans cet établissement, on n’a pas perdu le temps. Aussitôt la cérémonie présidée par le Minesec terminée, les premiers cours ont été dispensés. En ce jour du 5 octobre, journée internationale de l’enseignant, le corps enseignant a répondu à l’appel et avait le cœur à l’ouvrage. En cette rentrée scolaire spéciale pour cause de la maladie à coronavirus, l’administration de l’établissement a pris toutes les dispositions pour le déroulement des cours, selon les recommandations des pouvoirs publics. Jean Many Mboudou, proviseur du lycée bilingue de Mbalmayo explique : « avec le mode de mi-temps qui entre en vigueur, les classes qui comptent plus de 50 élèves, seront divisées en deux. Le premier groupe suit les cours en matinée jusqu’à 13h. Et le second dans l’après midi; de 13h30mn à 17h pendant trois jours. Le groupe de l’après midi cette semaine fréquentera pendant trois jours la semaine suivante et vice versa. Il y aura également le E-learning qui sera dispensé chaque jour à partir de 17h30mn jusqu’à 19h. Il n’y a que les classes intermédiaires qui observeront le mode mi-temps. Les classes d’examen, quant à elles, auront cours à plein temps ». Contrairement à ce que pourraient penser certains, les enseignants affirment qu’ils n’auront aucun problème à s’adapter à ce nouveau mode d’enseignement. Blaise Tede, professeur de PCT declare: « j’ai cette chance d’être dans un département qui est très bien fourni. Il n’y aura aucun problème. Dans d’autres départements comme ceux de français et de mathématiques, le volume de travail a augmenté. Le proviseur a pris des mesures en faisant appel à quelques vacataires. Nous n’aurons aucun problème, tout a été bien pensé et bien ficelé ». Concernant la lutte contre le coronavirus, le proviseur affirme que le staff dirigeant sera très regardant sur le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Des kits de protection ont été acquis par l’établissement dans ce sens. Dans le même ordre d’idées, les enseignants ont été testés et tous sont négatifs. Le proviseur invite les parents à veiller sur leurs enfants, à les sensibiliser par rapport au respect des mesures barrières, pour qu’ils ne soient pas des agents propagateurs de la grippe mortelle.

Joseph MENYENE