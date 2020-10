Journée mondiale de l’habitat : Le Minhdu s’engage pour des logements décents

Les rideaux sont tombés le 5 octobre dernier à Douala sur la journée mondiale de l’habitat aiguillonnée avec entrain par Célestine Ketcha Courtes, représentante du premier ministre chef du gouvernement.

Célestine Ketcha Courtès était assistée, pour la circonstance de ses collègues des mines, de l’industrie et du Développement technologique, Gabriel Dodo Ndoke, de l’Environnement, protection de la nature et du Développement durable, Hele Pierre. Le dynamisme et l’engagement du Minhdu en vue de résorber le crucial problème du logement décent pour tous porte progressivement des fruits, malgré la persistance de quelques goulots d’étranglement clairement identifiés. Cette problématique chère au président de la République, S.E. Paul Biya et implémentée avec force par Célestine Ketcha Courtes a occupé une place de choix lors de la 34ème édition de la journée mondiale de l’habitat 2020, célébrée le 5 octobre dernier à Douala. Le thème « Un logement pour tous : un meilleur avenir urbain ». La cérémonie, fortement courue, a vu l’adhésion de nombreuses têtes couronnées de la planète qui sont intervenues en visioconférence ou en présentiel, pour apporter leur plus-value à cette célébration au Cameroun. Le constat fait par tous est qu’aujourd’hui, un milliard de personnes vivent dans des établissements surpeuplés et dans des logements inadéquats. Il s’agit d’agir dès maintenant, pour fournir aux familles à faible revenu et aux populations vulnérables des logements abordables, en assurant la sécurité des droits fonciers et la facilité de l’accès à l’eau, à l’assainissement, aux transports et à d’autres services de base. Pour Célestine Ketcha, le Cameroun a pris le taureau par les cornes depuis des années, pour stopper ces inégalités en produisant de manière acceptable des logements décents et à prix modérés, pour accommoder tous les habitants. La triste photographie du landerneau social de la ville de Douala véhiculée de manière négative par certains entrepreneurs du chaos il y a quelques années, relève progressivement du passé. Aux nombreux bidonvilles, avec des quartiers à qualifications péjoratives, viviers de toutes sortes de promiscuité, de déviances et de délinquances, se trouvent aujourd’hui dans la capitale économique des quartiers bien viabilisés, offrant aux résidents l’essentiel des services urbains (mobilité, eau, électricité, téléphone, et assainissement). Le programme gouvernemental lancé en 2010 par le chef de l’Etat, S.E. Paul Biya et implémenté avec beaucoup de maestria par Célestine Ketcha Courtes, pour la construction de 10 000 logements sociaux et l’aménagement de 50 000 parcelles constructibles va inéluctablement apporter un début de solution à la crise du logement Toutefois, le Minhdu mentionne qu’en matière de promotion immobilière et dans l’intérêt bien compris des populations, le secteur privé a été appelé à contribution. Une contribution assortie d’aménagements fiscaux décidés par le gouvernement. Un secteur privé qui a pris une part active aux célébrations de la journée mondiale de l’habitat à Douala.

Emmanuel BITODEN