Extrême-nord : 51 bureaux de vote retenus

Bien que les chefs traditionnels hésitent encore à choisir leurs couleurs en vue de l’élection du 6 décembre prochain, dans les démembrements d’Elecam, le travail s’accélère.

Avec ses 51 bureaux de vote retenus en vue des élections régionales du 6 décembre 2020, l’Extrême-nord fait montre de figure de proue, en terme de nombre d’électeurs potentiels. La région du Centre suit avec 47 bureaux. A l’Extrême-nord, les points de vote sont déjà connus ; il s’agit des lycées logés dans les six chefs- lieux des départements. Les listes des candidatures sont affichées dans toutes les délégations départe- mentales d’Election’s Cameroon de la région. Selon les affirmations d’Ali Hamidou, le délégué régional d’Elecam, aucun souci ne se profile à l’horizon, pour ce qui est de la mise à disposition du matériel élec- toral. « Nous allons nous servir du matériel non consomma- ble utilisé lors du double scrutin du 9 février 2010, notamment les urnes, les isoloirs, les tables, les pagnes… Mais pour ce qui est des autres consomma- bles tels que les stylos à bille, l’encre indélébile, le matériel d’hygiène et de lutte contre le Covid-19, la direction générale d’Elecam est en train de se mobiliser pour les mettre à notre dis- position », nous a confié Ali Ha- midou. La bataille s’annonce rude dans la région de l’Extrême-nord. Du moins si on s’en tient à l’en- gouement des leaders tradition- nels qui ont déposé des listes concurrentes à la conquête des sièges au conseil régional. Ici, on compte environ 3650 chefs traditionnels qui vont prendre part à l’élection du 6 décembre prochain. C’est vrai que parmi eux, il y a certains qui sont des conseillers mu- nicipaux et qui devront opérer un choix entre faire partie de la candidature dans le collège électoral des chefs traditionnels ou alors rester dans le collège des conseillers municipaux. Dans les chaumières, les tractations pour ces élec- tions locales ont déjà commencé. Au niveau des for- mations politiques, on note le désistement de l’Andp de Hamadou Moustapha, qui s’allie au Rdpc. Les au- tres formations en lice en dehors du parti de Paul Biya sont: le Fsnc, l’Undp et le Mdr.

Alilou Djibril