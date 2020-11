Soutien à l’économie : Les mesures fortes du Cameroon Business Forum

Elles font partie d’une feuille de route à mettre en œuvre par les deux parties, pour réduire l’impact économique du Covid-19 et améliorer le climat des affaires au Cameroun.

Bien qu’ayant eu lieu le 22 octobre dernier à Yaoundé et non plus à Douala comme d’habitude et avec 50 participants en lieu et place des 500 convives habituels, cette cession du Cameroon Business Forum(Cbf) très attendue, a tenu toutes ses promesses. Présidés par le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr Dion Ngute, les travaux qui avaient pour thème central : « L’environnement des affaires à l’heure du Covid19 », ont permis de faire le point sur tous les grands dossiers inscrits à l’ordre du jour, de l’avis de tous les participants. Des exposés du Pr Touna Mama, le coordonnateur du Cbf, de Célestin Tawamba, le président du groupement inter patronal du Cameroun (Gicam), Christophe Eken, de la Chambre de Commerce et des ministres Louis Paul Motaze et Alamnine Ousmane Mey des Finances et de l’Economie, il est question de s’entendre sur des propositions devant permettre au Cameroun de garder la tête hors de l’eau pendant et après cette crise sanitaire dont l’impact est inédit sur l’économie des nations même les plus solides. C’est ainsi que sept mesures ont été retenues relatives notamment au commerce transfrontalier, à l’accès à l’électricité, à la création des entreprises, au permis de construire… Eléments constituants d’une véritable feuille de route à mettre en place par le secteur public et le secteur privé dans le cadre de cette concertation permanente, ces propositions doivent non seulement permettre aux entreprises de tirer leur épingle du jeu, mais également améliorer le classement du pays dans le classement Doing Business de la Banque mondiale, qui évalue le climat des affaires dans le monde. Raison pour laquelle, les ministres des Finances et de l’Economie ont tenu à rappeler les mesures prises par le gouvernement depuis le début de cette crise sanitaire en soutien au secteur privé en dépit de l’impact négatif de la crise sur les finances publiques. L’on se souvient en effet que le 30 avril 2020, le Premier ministre a, sur instruction du chef de l’Etat, annoncé plusieurs mesures devant alléger les effets néfastes du Covid-19 sur l’économie. Des exonérations, le non-paiement des impôts et taxes ont notamment permis aux secteurs des transports, du tourisme, du commerce de gros et détail et de la production, de ne pas couler littéralement. Comme à l’accoutumée, les deux parties ont également fait le point sur la feuille de route de l’année antérieure, 2019 en l’occurrence. Tout en se félicitant des innovations mises en place, le PM a encouragé les uns et les autres à être résilients, car d’ordinaire une crise a un bon et un mauvais côté. L’arrêt des importations pendant un semestre a par exemple permis aux Camerounais de consommer davantage les produits locaux, le « Made in Cameroon ». Un point de vue partagé par tous les participants, qui pensent que l’économie camerounaise a ainsi eu l’occasion d’être moins dépendante de l’extérieur. Une bouffée d’oxygène pour les entreprises locales et la balance commerciale.

Claude MPOGUE