Installation des Conseils régionaux : Plus de temps à perdre

Le ministre de la décentralisation et développement local, Georges Elanga Obam, vient d’achever une tournée dans les 10 régions, à l’effet d’avoir une idée précise sur les locaux qui serviront de siège aux conseils régionaux.

L’accélération du processus de décentralisation est irréversible. Le 22 décembre prochain, se tiendra la session de plein droit des conseils régionaux dans les chefs-lieux des 10 régions du Cameroun. C’est conscient de l’importance que revêt ce grand moment de l’histoire politique du Cameroun, que le ministre de la Décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, a procédé à une visite de travail dans les 10 régions du pays, pour apprécier à leur juste valeur, les bâtiments devant servir de siège aux conseils régionaux. Il a été question d’apprécier le cadre de travail des différents bureaux des exécutifs régionaux, des salles de délibération, entre autres. Le ministre Georges Elanga Obam, s’est également rassuré des aspects liés à la sécurité de ces sites. Au cours de ces différentes visites, il a aussi recueilli des informations sur les conditions d’acquisition de ces locaux. Partout où il est passé, le chef du département ministériel en charge de la décentralisation et du développement local, a présidé des séances de travail avec les préfets et les maires. Au terme de ce périple qui l’a conduit dans les 10 régions, le ministre Georges Elanga Obam s’est dit satisfait, et entend veiller sur le suivi des travaux de réfection dans plusieurs régions du pays. En rappel, la campagne électorale des élections régionales qui s’ouvre le 21 novembre prochain, donnera le coup d’envoi d’une étape décisive du processus électoral, devant aboutir à l’élection des premiers conseillers régionaux de l’histoire politique du Cameroun, le 6 décembre 2020.

Phillipe GANFEH