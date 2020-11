Mairie de la ville de Yaoundé : Les capacités des conseillers renforcées

Un atelier de formation de deux jours est organisé à cet effet par Luc Atangana Messi, le maire de la ville les 27 et 28 octobre à Yaoundé.

Mieux outiller les conseillers municipaux pour contribuer au développement local. C’est dans cette optique que le maire de la ville de Yaoundé a tenu à renforcer les capacités des conseillers municipaux qui sont désormais des acteurs majeurs dans le processus de la décentralisation. La cérémonie protocolaire de ce moment d’apprentissage a été présidée par le ministre de la Décentralisation et du développement local (Minddevel), Georges Elanga Obam. Du 27 au 28 octobre 2020, ils vont se pencher sur plusieurs thèmes qui les édifient sur la nature et les exigences de leurs fonctions et les effets de délibérations de la mairie de la ville et des communes d’arrondissement. Ce qui va les a amenés à comprendre également leurs rôles, droits et obligations à la lumière des dispositions de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Ainsi, l’autre thème portant sur les compétences de la mairie de la ville et des communes d’arrondissement. Toutes ces thématiques retenues à l’occasion de cet atelier, sont assurées par des experts. Le maire de la ville de Yaoundé, Luc Atangana Messi, pense que cette formation trouve son fondement dans les dispositions de l’article 126 de la loi n°2019/024 du 24 décembre 2019, portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Selon lesquelles « L’élu local a droit à une formation adaptée à son mandat ». Il s’est dit satisfait de ce séminaire, qui se déroule à la demande des conseillers qui avaient l’enthousiasme d’apprendre et de bien comprendre le fonctionnement des services de la mairie de la ville. Le ministre Georges Elanga Obam qui présidait ces travaux, a tenu à marquer son assentiment et son soutien aux activités qui contribuent à la bonne gouvernance locale. Il s’est dit fier de cette initiative du maire de la ville de Yaoundé, et surtout, pour avoir tenu à l’associer. Car l’approfondissement de la décentralisation restera toujours un vœu. Il était également question de rappeler aux conseillers municipaux, les aptitudes à adopter et les fonctions à exercer. Il faut « leur indiquer les lignes de partage entre les compétences de la ville et celles des communes d’arrondissement », souligne Georges Elanga Obam. Du côté des conseillers municipaux, c’est une formation qui vient à point nommé. « Nous sortirons de ce séminaire bien outillés. Car, nous avons eu des problèmes concernant les délibérations pendant la dernière session extraordinaire. Nous avons reçu des connaissances qui nous permettent de faire la distinction entre les compétences de la mairie de la ville et celles des communes d’arrondissements », explique Sanatou Ndam, grand conseiller à la mairie de la ville. Pour le conseiller Julienne Anodo, « les experts nous ont donnés des connaissances dont nous avions besoin pour faire notre travail de conseiller municipal ».

Marthe MAKOUKAM