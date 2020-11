NGAMBE-TIKAR : Les élections régionales en ligne de mire

La sensibilisation du collège électoral pour les échéances du 6 décembre prochain était au centre de la rencontre tenue dans cette localité, le 6 novembre dernier.

C’ est en se référant au thème de la célébration, à savoir : « mobilisons-nous toutes et tous derrière le Président Paul Biya pour l’avènement d’une décentralisation garantissant le développement local dans la paix et l’unité nationale… » que les responsables du bureau de la section Rdpc Mbam et Kim Nordouest à Ngambe-Tikar ont axé la commémoration de l’an 38 du Renouveau avec en ligne de mire les préparatifs des élections régionales. Intervenant dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19, Il était question pour les militantes et militants du Rdpc de cette unité politique de marquer la célébration de leur empreinte en montrant leur soutien au chef de l’État. Ceci en édifiant les conseillers municipaux, les chefs traditionnels, principaux acteurs de l’élection régionale du 6 décembre prochain sur les enjeux de ces élections. Ainsi, s’est tenue à la salle des actes de la mairie de la localité, une rencontre de sensibilisation regroupant les membres des deux collèges électoraux. Objectif : « remobiliser le collège électoral de la localité, en vue de la victoire des listes du parti le 6 décembre prochain », a confié Pierre Mgbatou, président du bureau de ladite section. Il faut noter que dans le département du Mbam et Kim, le Rdpc est le seul parti en lice pour les élections régionales en cours. Ce qui n’exclut pas de se préparer. Car « aucune élection ne se gagne à l’avance ». Pour le reste, malgré l’absence des meetings populaires en raison du respect des mesures barrière, la commémoration de l’an 38 du Renouveau s’est célébré pour chaque militant du Rdpc, en pensée.

Thérèse NGAH