L’Action 1296

Production du diamant

Assurer plus de revenus à l’Etat

En dépit de la conjoncture, le Cameroun ambitionne de mieux tracer la production nationale au cours de l’année 2021, pour une meilleure contribution au budget du pays.

Elections régionales du 6 décembre 2020

Les équipes de campagne du Rdpc (Suite et fin)

Quelques omissions ont été constatées dans la composition des commissions de campagne publiées dans son édition de mercredi. L’Action vous propose ci-contre les listes révisées des localités concernées.

December 6 Stakes

CPDM to Optimise Proximity

Campaign teams will on a one on one basis, court those who are called to vote on December 6, 2020.

Extrême-Nord

L’excellence scolaire primée

Des dons en fournitures scolaires distribués par Boniface Bayaola, secrétaire d’Etat au ministère des Enseignements secondaires, avec l’appui d’une association caritative.

Yaoundé

Le tour du propriétaire

Luc Messi Atangana, le maire de la ville a entamé le 10 novembre dernier une tournée d’échange avec les magistrats municipaux des arrondissements qui s’achèvera le 24 novembre prochain.