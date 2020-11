GAROUA 3ème : Le maire au chevet des couches vulnérables

Dr Abdourrahmane Maïkanti a offert des dons et des appuis financiers aux personnes défavorisées de sa Commune avec l’appui du ministère des Affaires sociales.

Des dons et appuis d’une valeur de plus de 2 millions de francs Cfa provenant des dotations du ministère des Affaires sociales dans le cadre du transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées et sur fond propres de la commune. Ces couches vulnérables qui ont bénéficié de ce soutien de la mairie sont des personnes handicapées mentales, handicapées moteurs, auditives et visuelles. Elles ont reçu leurs cadeaux des mains du maire Dr Abdourrahmane Maïkanti, en présence du sous-préfet de cet arrondissement Maïmouna Mollé Moussa et des délégués d’arrondissement des Affaires sociales et de l’Elevage, des Pêches et des Industries animales.

Dans ce pactole, il y avait des vélos pour paralytiques, des béquilles, des prothèses, des intrants agricoles, des petits ruminants avec des femelles gestantes et des appuis financiers pour d’autres. « J’ai orienté cette dotation sur les personnes vulnérables pour les rendre invulnérables. En recevant ce don on ne voudrait plus les retrouver demain encore sur la liste des vulnérables. Elles vont apprendre, avec le suivi des techniciens à ne plus mendier ou à afficher leur vulnérabilité. Que de leur donner du poisson préparé, j’ai choisi leur apprendre à pêcher. C’est une façon de les autonomiser », explique le maire Abdourrahmane Maïkanti.

La commune d’arrondissement de Garoua 3ème à caractère semi urbain, regorge beaucoup de nécessiteux. Après cette première vague, le maire compte mettre la barre plus haut pour limiter le taux élevé de vulnérabilité. Le maire entend ainsi saler l’addition en allouant une bonne part du budget pour la cause. Selon le maire, si Dieu le veut, la deuxième vague de bénéficiaires aura lieu en 2021.

Pierre ABDOU