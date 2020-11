MIFI : Tous derrière les candidats du Rdpc

Il a été recommandé aux équipes de soutenir les candidats du Parti et mener une campagne de proximité pour la conquête de l’électorat.

Le 22 novembre dernier, le coup d’envoi de la campagne électorale a été donné à Bafoussam pour le compte du département de la Mifi.

Cette rencontre a réuni les présidents des trois bureaux des sections Rdpc, Ofrdpc et Ojrdpc de la localité, les présidents des commissions communales, les parlementaires, les membres du Comité central, les maires et les candidats de la localité pour les élections régionales du 6 décembre prochain. Dans son mot de bienvenue, Jules Hilaire Focka Focka, président de la section Rdpc Mifi centre et candidats, a invité l’assistance à observer une minute de silence en l’honneur des camarades du parti dans la localité, décédés il y’a quelques mois. Il a par ailleurs invité ses camarades à accompagner les candidat investis, en vue de la victoire du Rdpc le 6 décembre prochain.

Prenant la parole pour son allocution, Sylvestre Ngouchinghe, président de la commission départementale de campagne a demandé à l’assistance d’avoir une pensée pieuse pour les victimes de Kumba du 24 octobre dernier. Il a félicité les candidats investis par le parti et les a engagés à être persuasifs et rassurants. Car le département de la Mifi doit contribuer de manière significative à la victoire du Rdpc à l’élection régionale du 6 décembre prochain. Pour ce faire, les présidents, membres des commissions communales de campagne ont le devoir d’aller à la conquête des voix. Tant dans les rangs du Rdpc que ceux de l’opposition, ceci dans le respect des directives de la hiérarchie du parti.

Pour ce qui est des conseillers municipaux et les chefs traditionnels qui constituent l’électorat, il les a rassurés de sa confiance et les a invités à rester fidèles et loyaux envers le Parti.