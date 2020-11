Bafoussam 1er : La grande proximité

Roger Tafam, président de la commission communale de campagne et son équipe ont promis aller au contact des électeurs, en vue de la victoire du Rdpc dans cette localité.

Le train de la campagne électorale quitte la gare dans l’arrondissement de Bafoussam 1er. Le 23 novembre dernier, au cours du lancement de cette opération qui marque un pas décisif dans le processus de décentralisation dans notre pays, le président de la commission communale a invité son équipe, les membres du bureau de la section Rdpc, les membres des bureaux des sous sections Rdpc, Ofrdpc, Ojrdpc et le maire de la localité à rester mobilisés derrière les candidats du parti. Il leur a par ailleurs prescrit de multiplier les méthodes de séduction des électeurs pour un vote massif. D’autant plus que ces équipes sont responsables de la mise en œuvre de la grande proximité prescrite par le Président national dans sa lettre circulaire. Il est donc question pour eux de rentrer en contact direct avec les conseillers municipaux et les autorités traditionnelles pour une synergie d’actions. Les membres de la commission communale de campagne de l’arrondissement de Bafoussam 1er se sont désormais engagés en pèlerins pour porter la bonne nouvelle aux électeurs pour qu’au soir du 6 décembre, les voix des électeurs de cette localité comptent pour faire gagner les listes du Rdpc.

Quant aux candidats, puisque l’arrondissement n’en compte que trois, Roger Tafam les a invités à un dynamisme d’ensemble.

La rencontre qui se tenait dans la salle annexe de la maison du Parti suivant les mesures barrières prescrites par le gouvernement, s’est terminée par la lecture de la profession de foi des candidats et les directives de la hiérarchie du parti. Une quête a été ouverte pour la circonstance, pour soutenir les équipes qui vont se déployer sur le terrain. Le rendez-vous a été pris pour le 30 novembre prochain, pour évaluer la campagne électorale sur le terrain.