OUEST : Le Rdpc déploie l’artillerie lourde

La campagne électorale a été lancée dans les huit départements que compte la région, avec pour objectif de convaincre les électeurs à voter les listes du parti.

Le Rdpc est en opération de charme auprès des électeurs depuis le 21 novembre dernier, date d’ouverture officielle de la campagne électorale. Pour le compte de la région de l’Ouest, S.M. Ibrahim Mbombo Njoya, président de la commission régionale de campagne dans le cadre d’une rencontre le 20 novembre, a donné l’onction aux commissions départementales de campagne de se déployer sur le terrain pendant deux semaines, pour convaincre les électeurs et les camerounais de la pertinence des élections régionales qui se préparent. Du 21 au 23 novembre 2020, le lancement a eu lieu tour à tour dans les départements de la Mifi, Haut Nkam, Bamboutos, Hauts plateaux, Koung_Khi, Nde et Menoua. Il est donc question pour les équipes mises en mission par le Parti de mener une opération de charme auprès des électeurs, afin de faire gagner les listes du Rdpc dans ces localités. D’autant plus que le Rdpc est en compétition avec plusieurs partis de l’opposition dans la région de l’Ouest.

Autres recommandation, S.M. Ibrahim Mbombo Njoya, a rappelé aux équipes de campagne que le Rdpc et les partis de l’opposition seront assistés par les chefs traditionnels. Les enjeux des élections régionales étant colossaux, le Rdpc entend mener une campagne efficace et efficiente. Ceci dans le but de faciliter la mise en place du processus de décentralisation, longuement expliqué dans la circulaire du Président national du 10 novembre dernier, relative à l’organisation de l’élection régionale du 6 décembre prochain. Il est écrit que « l’objectif poursuivi par le Rdpc est de remporter la majorité absolue des suffrages dans les 10 régions du pays ». Pour atteindre cet objectif, une réunion d’évaluation à mi-parcours de la campagne se tiendra le 28 novembre prochain à Bafoussam, sous la houlette du président de la commission régionale de campagne pour l’Ouest.

Therese NGAH