NORD : La soif de victoire brûle

Les Commissions régionales, départementales et communales se sont mises au travail, en lançant la campagne pour convaincre les électeurs en faveur des listes du Rdpc.

Le président de la commission régionale de campagne du Rdpc, S.M Aboubakary Abdoulaye a donné des instructions fermes aux commissions départementales de la Bénoué, du Faro, de Mayo Louti et du Mayo Rey mobilisées sur le terrain. Le respect des consignes du Comité central contenues dans la circulaire du Président national et la note d’application du Secrétaire général du Comité central expliquant les stratégies de campagne. S.M Aboubakary Abdoulaye a instruit un lancement à l’immédiat dans toutes les composantes. Une veille permanente est instaurée au QG régional en cas d’’éventuelles nécessités. Le président de la commission régionale n’a pas manqué d’appeler à se mobiliser derrière les listes Rdpc pour faire triompher les candidats du Rdpc, qui regorgent d’énormes atouts pour implémenter la décentralisation dans le Nord.

Les présidents des différentes commissions départementales que sont le ministre Gabriel Mbaïrobé pour la Bénoué, Dr Alim Amadou pour le Faro, Todou Leonel pour le Mayo Louti et Namio Pierre pour le Mayo Rey, se sont immédiatement déployés sur le terrain pour procéder au lancement dans les départements dont ils ont la charge. Les prospectus de campagne et la profession de foi ont été remis à chacun. L’identité des candidats Rdpc par département est dévoilée par de grosses affiches. On croit fermement en la victoire des listes Rdpc pour la qualité des hommes investis par le Comité central. Aucune fausse note n’est permise tant du côté des candidats que du côté des camarades Rdpc, de peur de discréditer les candidats du Rdpc.

Étant bien entendu que les électeurs restent circoncis aux conseillers municipaux, les militantes et militants Rdpc accordent également leurs violons pour le soutien aux candidats qui font face aux autres partis politiques en compétition. En fonction du nombre des conseillers municipaux que compte le Rdpc dans la région sur les 21 communes, on reste tout de même sereins pour espérer gagner les 70 sièges ou tout au moins la majorité.