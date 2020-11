Tour de Yaoundé : la boucle est bouclée

La visite de travail engagée par le maire de la ville, Luc Messi Atangana, le 10 novembre 2020, s’est achevée hier 24 novembre dans la commune d’arrondissement de Yaoundé 3.

C’est dans une ambiance exceptionnelle que les populations de Yaoundé 3 ont accueilli le super maire. C’était la 7ème étape de la tournée du maire de la ville, Luc Messi Atangana. Une visite officielle pensée depuis sa prise de fonction en mars dernier, pour une prise de contact non seulement avec les populations, mais surtout pour sensibiliser sur la question de l’aménagement urbain. Le maire de la commune d’arrondissement de Yaoundé 3, Lucas Owona a manifesté sa joie, en rassurant son hôte quant à sa disponibilité à pousser une nouvelle bouffée d’oxygène pour faire rayonner la ville. « Cette rencontre revêt une importance gagnant gagnant, et nous ne faillirons pas », a-t-il déclaré.

Pour que brille la ville aux sept collines, à chaque étape le patron de la ville a demandé le respect des règles. Les échanges se sont faits sur quatre points essentiels qui constituent de véritables préoccupations de l’heure au niveau de la ville : la lutte contre le désordre urbain, la pratique de l’hygiène et salubrité, la protection de l’environnement et le respect des règles d’urbanisme et d’utilisation des sols, sans oublier les nuisances sonores. Pour le maire de la ville, tous les comportements qui ne rentrent pas dans le respect des prescriptions seront sanctionnés. Pour lui, chaque citoyen doit être discipliné non seulement pour son épanouissement, mais aussi pour le bien de tous. C’est pourquoi, le maire de la ville avait entre autres dans sa suite, la déléguée régionale des transports du Centre, le sous-directeur de la santé mentale du Minsanté, le délégué départemental de la Décentralisation et du développement local du Mfoundi, et des directeurs techniques. Ces responsables qui lui apporteront du soutien dans sa mission de faire de Yaoundé une cité qui brille de mille feux. Ainsi, Luc Messi Atangana qui veut le travail bien fait, pense qu’il était important d’effectuer cette tournée dans les sept communes d’arrondissement. Car il est question de travailler en symbiose et en harmonie, afin que la discipline règne dans tous les secteurs. Un moment d’échange qui a donné lieu à des questions-réponses. Les citoyens issus de divers secteurs en ont profité pour poser leurs préoccupations au maire de la ville. Il les a ensuite rassuré, tout en les invitant à être des modèles dans la société.

Cette tournée déroulée en toute convivialité, s’est traduite de façon exceptionnelle. Plusieurs présents ont été remis au maire en signe de bienvenue.