Office céréalier : Le top management renouvelé

Le staff nommé le 5 novembre par le président de la République a été installé le 19 novembre par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbaïrobé.

Le 5 novembre 2020, le président de la République a nommé deux responsables à la tête de l’Office céréalier. L’un président du Conseil d’administration et l’autre directeur général. Le nouveau Pca Djibrilla Nana remplace à ce poste Gambo Haman, l’ancien gouverneur de la région du Nord, qui a passé 6 ans à ce poste. Le nouveau directeur général, Mohamadou Gassimou quant à lui remplace Gilbert Gourlemond qui a dirigé cette structure d’une main ferme pendant 33 ans (de 1987 à 2020), avant son départ à la retraite ce jour. Le ministre de l’Agriculture, tutelle technique de l’Office Céréalier a formulé des éloges à l’endroit de Gourlemond Gilbert pour son loyalisme, la confiance et les résultats obtenus pendant les 33 années de son séjour dans cette boîte à céréales, grand grenier du grand Nord. Gabriel Mbaïrobé lui a exprimé la reconnaissance du Gouvernement pour son esprit d’abnégation et du sacrifice. « Tu es resté dynamique, loyal et déterminé durant les 33 ans. Tu as dirigé l’Office céréalier en bon père de famille », a réitéré le ministre.

Quant aux nouveaux Pca et Dg, le ministre a recommandé fermement de créer dans un bref délai le stock de régulation et de sécurité pour stabiliser les prix des céréales sur le marché. Par ailleurs, il leur a recommandé de rester à l’écoute des besoins des populations et de veiller qu’il y ait assez de quoi manger. En dressant le profil de Nana Djibrilla et de Mohamadou Gassimou, le ministre Gabriel Mbaïrobé a vanté leurs profils et carrières professionnelles et a affirmé qu’ils étaient à la hauteur de la tâche qu’attend d’eux le président de la République. L’Office céréalier dont le rôle est de collecter les céréales en temps des récoltes, les stocker et revendre à un prix abordable en période de soudure aux mêmes populations qui les avaient bradés à vil prix. L’Office couvre toutes les trois régions septentrionales. Il dispose de 44 magasins dans plusieurs localités, avec une capacité de stockage de 50 000 sacs par an.