Députés juniors du Nord : Barrer la voie au Covid-19 en milieu scolaire

Ils se sont déployés dans les établissements primaires et secondaires à l’effet de sensibiliser leurs camarades au respect des mesures d’hygiène édictées par le gouvernement, pour empêcher la propagation de cette pandémie.

Accompagnés de leurs encadreurs, les députés juniors ont fait des dons des flacons de gel hydro alcooliques, des cache-nez, des casquettes et des tee-shirts de sensibilisation. Ils se sont frottés aux réalités du terrain, en face de leurs camarades qui sont parfois partagés entre le doute de l’existence du virus et la peur aussi pour d’autres, d’être contaminés. Il leur fallait vaincre cette peur et cette frousse de parler en public devant leurs camarades et se montrer téméraires face aux multiples regards braqués sur eux. La feuille de route portait essentiellement sur la pandémie du Covid-19 qui fait des ravages sans précèdent dans le monde. La présentation du Covid-19, la contamination au Covid-19, les symptômes, les démonstrations de lavage des mains, l’utilisation des masques et du gel hydro-alcoolique. Ils sont les honorables Hawaou Saïdou du Lycée classique et moderne de Garoua en classe de 3e, Madama Chancella Merveille du lycée classique et moderne de Garoua en classe de 1ere A, Ambon Clotilde Milène en classe de 4e All, Awalou Mbongo Manuel form4 du lycée bilingue de Kolléré.

Ils ont sélectionné quelques établissements pilotes de la ville de Garoua. Certains sont l’Ecole Publique d’Application de Poumpoumré 1-A dans deux salles de classe de CM2 et le Lycée Bilingue de Garoua pour la salle de 2nde A Esp. Entre députés juniors et camarades, il y a eu des échanges francs sur la pandémie. Des jeux de questions réponses qui ont permis aux élèves de gagner des tee-shirts qui portent des messages de sensibilisation : « Je me protège et je protège mon école ». A leur passage dans les différentes salles de classe, c’était curieux de savoir que tous les élèvent arborent leurs masques de protection pendant les cours. Le respect des mesures édictées pourrait-on dire est entré dans les habitudes scolaires. Les équipements de lavage des mains sont disposés à l’entrée des établissements et parfois devant chaque salle de classe, bien que les cas d’indiscipline ne manquent pas. Il y a encore du chemin à faire mais l’espoir est tout même permis.

Pierre Abdou