Fêtes de fin d’année : Les marchandises sont disponibles

Lors d’une tournée d’inspection, le ministre du Commerce a pu constater que les stocks sont disponibles et aux prix homologués et concertés, en dépit de la crise sanitaire.

Ayant mis à profit son séjour à Douala dans le cadre de l’inauguration du Grand Mall Douala par le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr Joseph Dion Ngute, le 17 décembre dernier dans la capitale économique, le Mincommerce a pu s’assurer de l’effectivité et de la variété des stocks des produits de grande consommation, donc les magasins, entrepôts, poissonneries et autres points de vente dans la journée du 19 décembre 2020.

C’est ainsi que Luc Magloire Mbarga Atangana s’est rendu compte que le cadre de concertation mis en place depuis plus d’une décennie entre les pouvoirs publics et le secteur privé dans le cadre de la lutte contre la vie chère, reste d’actualité. Car conformément aux engagements fermes pris lors des dernières concertations, les responsables des filières riz, farine, poissons frais, congelés et en conserves, huiles raffinées, savon et détergents continuent de tenir leurs promesses… Car les difficultés rencontrées par certains dans l’approvisionnement à cause du Covid-19 aurait pu rompre cette entente, mais il n’en est rien car il s’agit bel et bien d’entreprises citoyennes.

Au cours de ce périple qui l’a conduit dans tous les arrondissements de la ville, le Mincommerce ne s’est pas toujours contenté des assurances des responsables des établissements de commerce visités. Il a tenu à aller même à l’intérieur des chambres froides et des sous-sol pour vérifier que le volume de marchandises déclaré figure bel et bien en stock. Bien plus, les principaux responsables de la Brigade nationale de contrôle et de répression des fraudes qui l’accompagnaient à chaque étape, s’assuraient également de la qualité de ces produits et des prix pratiqués.

Pour ce qui est du riz par exemple, les prix sont à la portée de tous : le sac de 25 kg brisures de 10% varie entre 8000 et 8500 ; tandis que le sac de 50 kg coûte 16500F. pour ce qui est du poisson, l’on a noté plus de 20 variétés dont les prix du kg sont tout aussi abordables. Le kilogramme du maquereau 25+ est de 1350 F. Même constat pour la viande de bœuf et de porc dont les prix du kg sont effectivement les prix concertés. S’agissant du très sensible poulet, les concertations en amont entre le gouvernement et l’Interprofession avicole du Cameroun (Ipavic), ont abouti à la disponibilité de cette volaille à un prix concerté de 2500 F.

A chaque étape, le ministre du Commerce a demandé à ses interlocuteurs de continuer à respecter les prix homologués et concertés, pour garantir de bonnes fêtes de fin d’année. Il en va de l’intérêt de toutes les parties. S’agissant de la pandémie à coronavirus qui continue de sévir, le ministre Mbarga Atangana a insisté sur l’observation des mesures barrières édictées par le gouvernement, en exigeant systématiquement le port du masque aux clients et en disposant automatiquement le matériel de lavage et de désinfection des mains devant chaque commerce. Quant aux consommateurs, ils sont appelés à dénoncer toute pratique dolosive auprès de ses services ou en appelant au 15 02, le numéro vert du ministère du Commerce qui veille au grain.

Claude MPOGUE