Lekié : En toute sérénité

Après deux semaines de campagne, la commission départementale se félicite d’avoir accompli son devoir.

Le 4 décembre dernier, lors de la clôture de la campagne dans le département de la Lekié, en présence du représentant de la commission régionale et celui de la commission nationale de supervision, c’était plus qu’un satisfecit au sein de l’équipe conduite par le ministre Henri Eyebe Ayissi. Après un accueil chaleureux aux équipes venues en appui pour la mobilisation des électeurs dans cette localité, un rapport succinct a été présenté sur les activités menées depuis le 25 novembre, date de lancement de la campagne jusqu’au 4 décembre. Il ressort que les 9 candidats de la localité sont allés au contact des conseillers municipaux et des chefs traditionnels pour solliciter leurs suffrages et expliquer les enjeux de la mise en place du processus de la décentralisation dans nos collectivités. À chaque étape les motivations de voter les listes du Rdpc ont été martelées aux candidats. Le président de la commission départementale, après avoir donné lecture de son rapport, s’est dit serein et satisfait du travail que les équipes ont abattu sur le terrain. Le Pr Pierre Moukoko Mbonjo, représentant de la commission nationale de supervision de la campagne, en mission d’appui aux commissions à Monatélé, en partage de sièges avec les partis de l’opposition, a interpellé les 18 conseillers du Rdpc pour qu’aucune voix ne manque à l’appel le 6 décembre prochain. « Un fils ne tombe pas deux fois dans la cour de son père », a-t-il dit. Car la commune de Monatélé est tombée lors des dernières échéances électorales en perdant six sièges au niveau de son conseil.

Thérèse NGAH