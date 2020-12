Nguelemendouka : L’exécutif municipal installé

Alex Mimbang, Nanga Delphine et Augustin Bimeme et ses adjoints ont pris fonction comme maire, 1er et 2ème adjoints le 4 décembre dernier, avec comme mission, remettre tous les œufs dans le panier.

«Je suis venu pour apporter ma pierre à la construction de notre village. Pas pour remettre en question le travail abattu par mes prédécesseurs, mais essayer de faire plus et aller le plus loin possible dans la satisfaction des besoins de nos populations ». Tels sont les premiers mots du maire Alex Mimbang, lors de la cérémonie officielle d’installation, présidée par le préfet du Haut-Nyong, Bernard Mache Njoumwet. Dans son discours de circonstance, le préfet a indiqué : « Le temps des querelles est désormais derrière vous. Le vent des joutes électorales est dépassé. Vous avez désormais un exécutif élu, que vous avez choisi. Maintenant c’est le temps de l’action, du travail et la recherche de l’amélioration du cadre et des conditions de vie de vos populations qui vous ont mandatés. Je vous demande de construire ensemble, main dans la main cette unité administrative coloniale ». Le préfet a longtemps insisté sur les nombreux maux qui ont tiré vers le bas cet arrondissement jadis vitrine du Haut-Nyongz.

Dans une place des fêtes qui a battu le rappel des troupes, la section Rdpc fortement représentée, les groupes de danse et de nombreux invités parmi lesquels, une bonne brochette des maires du Haut-Nyong l’élite des arrondissements de Doumaintang, Mboma, des Mboanz à Angossas, d’Abong-Mbang, les amis et collègues de la Sopecam, du Minepat, tous venus soutenir le nouveau maire élu et l’ensemble de l’organe délibérant qui a pour la circonstance reçu les insignes. Bon à savoir, le conseil municipal tenu le 3 décembre a voté un budget 2021 d’un montant de 878.000.000 Fcfa.

Moment de bénédiction aussi, ce bain de foule au milieu des chefs traditionnels, conduit par le chef supérieur S.M Langoul Gregoire qui les a bénis. Koukolo Germain, invité de la cérémonie confie : « Je suis fier de voir les frères de Nguelemendouka unis pour la même cause. J’ose espérer que cette belle ambiance est un signe de nouveau départ, pour le grand bien de cette unité administrative ». Le conseiller Jules Mekoul ajoute à ce propos : « Nous avons bien compris où se trouvent nos problèmes. Nous avons au sein de conseil, décidé de refaire ce village qui nous a donné la vie. Donc, malgré les différences, nous allons travailler et aider le maire à réussir, chacun à son niveau ». Cette assurance a comme effet immédiat, l’organisation de la deuxième édition de la foire culturelle baptisée Nguelemendouka en fête (Nkafe), dont la cérémonie d’ouverture est prévue le 12 décembre prochain, et ce jusqu’au 31, avec le soutien de la mairie et de l’élite de Nguelemendouka. Bon à savoir, Nguelemendouka compte 52 villages pour une population estimée à 40 mille âmes.