REGIONALES 2020 : Centre, Presque sans faute

Le Rdpc siégera sans opposition au conseil régional, malgré quelques défections observées par endroit dans ses rangs

Comme il fallait s’y attendre, le résultat des dernières élections régionales est largement favorable au Rdpc dans son fief du Centre. Dans chacune des 10 circonscriptions électorales que compte la région en effet, le parti au pouvoir obtient la majorité absolue. Il s’en sort même avec un score plus qu’honorable, avec 100% dans quatre (04) départements (Haute Sanaga, Mbam et Kim, Mefou et Akono et Nyong et Mfoumou), et plus de 90% des suffrages valablement exprimés dans cinq(05) autres.

A priori, son plus mauvais score (51,42%) est réalisé dans le Nyong et Kelle. Mais en réalité, c’est la circonscription où le parti au pouvoir a connu la plus grande adversité. Non seulement parce qu’il devait faire face à trois concurrents, dont l’UPC et le PCRN, mais aussi du fait qu’il partait avec un handicap sérieux : son nombre de conseillers municipaux (118), relativement faible par rapport au PCRN (129). La victoire dans ce département apparait donc comme la plus grande satisfaction du Rdpc dans la région, car elle témoigne de son aptitude à mobiliser au-delà de ses rangs, tout en assurant la stabilité et la fidélité de son électorat.

Par contre et en dépit de l’importance des suffrages obtenus dans les autres départements, on ne peut ignorer la persistance de certains signaux inquiétants qui étaient déjà apparus lors du double scrutin législatif et municipal du 09 février 2020 : la propension qu’ont des militants et élus du Rdpc à voter contre leur propre parti. Cela s’est encore observé dans la Lékié, où le décompte final fait constater que le Pal et le FDC, qui totalisent 06 conseillers municipaux, ont obtenu 17 voix. Ce qui signifie que 11 conseillers municipaux du Rdpc ont fait défection. Sans compter les deux qui ne sont pas alliés voter. Il en est de même dans la Mefou et Afamba où 17 voix du Rdpc ont profité au PCRN, alors que cette formation politique n’a aucun élu local dans le Centre en dehors du Nyong et Kelle. Une situation identique a été observée dans le Nyong et So’o, avec trois (03) voix du Rdpc qui sont allées au FDC, ou encore dans le Mfoundi. L’opposition qui ne compte aucun élu dans la capitale, y a quand même obtenu quatre (04) voix.

Ces quelques actes indiscipline interne n’enlèvent rien, ni à la brillante victoire du Rdpc, ni à la légitimité de ses conseillers régionaux dans le Centre. Ils obtiennent une moyenne régionale de près de 84% des suffrages exprimés.

Longin AVOMO

HAUTE-SANAGA

CATEGORIE : DELEGUES DES DEPARTEMENTS

NOMBRE DE SIEGES : 07

Nombre d’inscrits : 169 Votants : Suffrages valablement exprimés : 168 Abstentions : 01Taux de participation (%) : 99,41% Bulletins nuls : 00

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE PARTI POLITIQUE

Un seul parti politique : RDPC

Suffrages : 168 Pourcentages : 100%

Sont déclarés élus :

DO’OH GUSTAVE

ASSOMO GERMAINE SYLVIE

GUENA OUSMAN

ETOA KESSEK

AYEK MINDJA EPSE KANGA

NKOUMOU TSALA

EMINI SASSOE JOSPEH HONORE

CATEGORIE : COMMANDEMENT TRADITIONNEL

NOMBRE DE SIEGES : 02

Nombre d’inscrits : 216 Votants : 210 Abstentions : 06 Taux de participation (%) : 97,22%

Bulletins nuls : 03 Suffrages valablement exprimés : 207

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE LISTE DE CANDIDATS

LISTE: OLINGA BIYO’O

Suffrages : 69 pourcentage : 33,33%

LISTE: MVONDO NANGA JEROME NARCISSE

Suffrages : 73 pourcentage : 35,26%

LISTE: ENDOM MEKINDA

Suffrages : 22 pourcentage : 10,63%

LISTE: WOLFGANG NANGA

Suffrages : 43 pourcentage : 20,77%

LISTE DECLAREE ELUE

LISTE: MVONDO NANGA JEROME NARCISSE AVEC Majorité relative : 35,26%

Sont déclarés élus :

MVONDO NANGA JEROME NARCISSE BELLA EVES RENE LOUIS

LEKIE

CATEGORIE : DELEGUES DES DEPARTEMENTS

NOMBRE DE SIEGES : 09

Nombre d’inscrits :

Votants : 257 Abstentions : 02 255 Taux de participation (%) : 99 ,22% Bulletins nuls : 00

Suffrages valablement exprimés : 255

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE PARTI POLITIQUE

FDC : Suffrages : 09 pourcentage : 3,53%

PAL : Suffrages : 08 pourcentage : 3,14%

RDPC : Suffrages : 238 pourcentage : 93,33%

RPD : Suffrages : 00 pourcentage : 0,00%

LISTE DECLAREE ELUE

RDPC avec majorité Absolue 93,33%

Sont déclarés élus :

NDJAGA JULES MARCELLIN

BELIBI BENEDIK

ONGOLO NDJANA REGINE

NTUDA EBODE

MBALA MBARGA YVES BERTRAND

MINKOULOU NEE AKAMA RACHELLE

NDOUMBA ELOUNGOU

NKOULOU NOAH HUBERT

ATOAH BENYOMO EPSE ABENE

CATEGORIE : COMMANDEMENT TRADITIONNEL

NOMBRE DE SIEGES : 02

Nombre d’inscrits : 408 Votants : 395 Abstentions : 13 Taux de participation (%) : 96,81% Bulletins nuls : 06 Suffrages valablement exprimés : 389

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE LISTE DE CANDIDATS

LISTE: ZAMBO JEAN BERTHELOT

Suffrages : 278 Pourcentage : 71,46%

LISTE: TSALA NDZOMO GUY

Suffrages : 111 Pourcentage : 28,53%

LISTE DECLAREE ELUE

LISTE: ZAMBO JEAN BERTHELOT

Majorité Absolue : 71,46%

Sont déclarés élus :

ZAMBO JEAN BERTHELOT

ESSOA ETOGA GABRIEL SYLVAIN

MBAM-ET-INOUBOU

CATEGORIE : DELEGUES DES DEPARTEMENTS

NOMBRE DE SIEGES : 09

Nombre d’inscrits : 219 Votants : 217 Abstentions : 02 Taux de participation (%) : 99,09% Bulletins nuls : 02 Suffrages valablement exprimés : 215

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE PARTI POLITIQUE

PURS : Suffrages : 08 Pourcentage : 3,72%

RDPC : Suffrages : 207 Pourcentage : 96,28%

LISTE DECLAREE ELUE

RDPC avec Majorité Absolue : 96,28%

Sont déclarés élus :

MABEN BESSONG PATRICE

SANAMA NKONO

NOUATCHOM ELIBA MARIE CLAIRE XAVIERIE

BAKANDJAKEN

ALIMI JACQUES PAUL

MBAKE NYAKANG HENRI JOEL

OBIEGNI THOMAS DUPOND

DANG A ZIEM ADAMOU

AYABA NDIOMO JUDITH ALINE

CATEGORIE : COMMANDEMENT TRADITIONNEL

NOMBRE DE SIEGES : 02

Nombre d’inscrits : 197 Votants : 188 Abstentions : 09 Taux de participation (%) : 95,43% Bulletins nuls : 01 Suffrages valablement exprimés : 187

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE LISTE DE CANDIDATS

LISTE: NDIO JEAN BAPTISTE

Suffrages : 01Pourcentage : 0,53%

LISTE: NOUKA A NKIE PATRICE L’ABBE

Suffrages : 24 Pourcentage : 12,83%

LISTE: BELEME

Suffrages : 40 Pourcentage : 21,39%

LISTE: BOOTO A NGON BONIFACE CHARLES GUY RENE

Suffrages : 122 Pourcentage : 65,24%

LISTE DECLAREE ELUE

LISTE: BOOTO A NGON BONIFACE CHARLES GUY RENE avec Majorité Absolue : 65,24%

Sont déclarés élus :

BOOTO A NGON BONIFACE CHARLES GUY RENE

ONANA JEAN JULES

MBAM-ET-KIM

CATEGORIE : DELEGUES DES DEPARTEMENTS

NOMBRE DE SIEGES : 05 Nombre d’inscrits : 121 Votants : 121 Abstentions : 00 Taux de participation (%) : 100% Bulletins nuls : 00 Suffrages valablement exprimés : 121

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE PARTI POLITIQUE

RDPC : Suffrages : 121 Pourcentages : 100%

LISTE DECLAREE ELUE

RDPC : Majorité Absolue : 100%

Sont déclarés élus :

AMOUGOU MBEDJA

MGBATOU PIERRE

NDINDA JOSEPH

ESSONO GERMAINE

M’BOH MARCEL

CATEGORIE : COMMANDEMENT TRADITIONNEL

NOMBRE DE SIEGES : 02

Nombre d’inscrits : 112 Votants : 108 Abstentions : 04 Taux de participation (%) : 96,43% Bulletins nuls : 02 Suffrages valablement exprimés : 106

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE LISTE DE CANDIDATS

LISTE DECLAREE ELUE :

LISTE: BESSALA BESSALA HENRI, Majorité Absolue : 100%

Sont déclarés élus :

BESSALA BESSALA HENRI

NGABI JEAN

MEFOU-ET-AFAMBA

CATEGORIE : DELEGUES DES DEPARTEMENTS

NOMBRE DE SIEGES : 08

Nombre d’inscrits : 193 Votants : 191 Abstentions : 02 Taux de participation (%) : 98,96% Bulletins nuls : 01Suffrages valablement exprimés : 190

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE PARTI POLITIQUE

PCRN : Suffrages : 17 Pourcentage : 8,95%

RDPC : Suffrages : 173 Pourcentage : 91,05%

LISTE DECLAREE ELUE

RDPC : Majorité Absolue : 91,05%

Sont déclarés élus :

ALEMBE ANGOUNDA LUCIEN FRANCIS

ENGOULOU VICTOR MAXIME DE L’OR

ONDOUA MARC LAMBERT

OBONO TATIANA MARIE

BENGALA ALBERT FLORENT

MBARGA BEKONO

EKOBENA REMY BERNARD

ELOMO NTONGA LISETTE PAULE CELINE HENRIETTE ELIANE

CATEGORIE : COMMANDEMENT TRADITIONNEL

NOMBRE DE SIEGES : 02

Nombre d’inscrits : 267 Votants : 261 Abstentions : 06 Taux de participation (%) : 97,75% Suffrages valablement exprimés : 261Bulletins nuls : 00

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE LISTE DE CANDIDATS

LISTE: ONDOA ATANGANA

Suffrages : 12 Pourcentages : 4,59%

LISTE: FEGUE OMGBA

Suffrages : 38 Pourcentages : 14,56%

LISTE: MANY ZE EVOUNA MICHEL CLAUDE

Suffrages : 12 Pourcentages : 4.59%

LISTE: ASSOGO NANA JOSEPH ONESIFORT

Suffrages : 121Pourcentages : 46.36%

LISTE: NGAMANGA MESSI ALAIN CHRISTOPHE

Suffrages : 78 Pourcentages : 29.88%

LISTE DECLAREE ELUE

LISTE: ASSOGO NANA JOSEPH ONESIFORT

Majorité Relative : 46.36%

Sont déclarés élus :

ASSOGO NANA JOSEPH ONISEFORT

MESSI Patrice

MEFOU-ET-AKONO

CATEGORIE : DELEGUES DES DEPARTEMENTS

NOMBRE DE SIEGES : 04

Nombre d’inscrits : 95 Votants : 95 Abstentions : 00 Taux de participation (%) : 100% Bulletins nuls : 00 Suffrages valablement exprimés : 95

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE PARTI POLITIQUE

RDPC : Suffrages 95 Pourcentage : 100%

RNDD : Suffrages : 00 Pourcentage : 0%

UNDP : Suffrages : 00 Pourcentage : 0%

LISTE DECLAREE ELUE : RDPC

Majorité Absolue : 100%

Sont déclarés élus :

ASSOMO MEDJO LEOCADIE MIREILLE

NDONGO NDONGO

NAMA NAMA ROBERT III

EKOBO MESSI ANACLETTE MARIE ROSE

CATEGORIE : COMMANDEMENT TRADITIONNEL

NOMBRE DE SIEGES : 02

Nombre d’inscrits : 204 Votants : 203 Abstentions : 01 Taux de participation (%) : 99.50% Bulletins nuls : 00 Suffrages valablement exprimés : 203

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE LISTE DE CANDIDATS

LISTE DECLAREE ELUE

LISTE : ATANGANA ABEGA JOSEPH

Majorité Absolue : 100%

Sont déclarés élus :

ATANGANA ABEGA JOSEPH

MESSI TSOUNGUI YANNICK

MFOUNDI

CATEGORIE : DELEGUES DES DEPARTEMENTS

NOMBRE DE SIEGES : 07

Nombre d’inscrits : 282 Votants : 280 Abstentions : 02 Taux de participation (%) : 99.29% Bulletins nuls : 02 Suffrages valablement exprimés : 278

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE PARTI POLITIQUE

FDC : Suffrages : 04 Pourcentage : 1.44%

RDPC : Suffrages : 274 Pourcentage : 98.56%

LISTE DECLAREE ELUE

RDPC : Majorité Absolue : 98.56%

Sont déclarés élus :

ONANA BELOBO DIDIER

ABOUBAKAR ALHADJI DANLADY

AVINA MARIE ROSINE EPSE MBALA BESSALA

ESSOMBA ESSOMBA

ZIBI CYRILLE PAULIN

MBEZELE LUCIE VICTORINE EPSE BEKONO

TSIMI EVOUNA GILBERT

CATEGORIE : COMMANDEMENT TRADITIONNEL

NOMBRE DE SIEGES : 02

Nombre d’inscrits : 146 Votants : 144 Abstentions : 02 Taux de participation (%) : 98,63%

Bulletins nuls : 01 Suffrages valablement exprimés : 143

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE LISTE DE CANDIDATS

LISTE: ETUNDI ATANGA FIRMIN JEAN BENOIT

Suffrages : 80 Pourcentage : 55.94%

LISTE: ABANDA PIE

Suffrages : 63 Pourcentage : 44.06%

LISTE DECLAREE ELUE

LISTE: ETUNDI ATANGA FIRMIN JEAN BENOIT

Majorité Absolue : 55.94

Sont déclarés élus :

ETUNDI ATANGA FIRMIN JEAN BENOIT

BEVOLO ATANGANA VINCENT DE PAUL

NYONG-ET-KELLE

CATEGORIE : DELEGUES DES DEPARTEMENTS

NOMBRE DE SIEGES : 10

Nombre d’inscrits : 249 Votants : 248 Abstentions : 01 Taux de participation (%) : 99.60% Bulletins nuls : 01 Suffrages valablement exprimés : 247

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE PARTI POLITIQUE

PCRN : Suffrages : 97 Pourcentage : 39.37%

PURS : Suffrages : 03 Pourcentage : 1.21 %

RDPC : Suffrages : 127 Pourcentage : 51.42%

UPC : Suffrages : 20 Pourcentage : 8.10 %

LISTE DECLAREE ELUE

RDPC : Majorité Absolue : 51.42%

Sont déclarés élus :

NHANACK TONYE DAVID

NKANA PONDY GILBERT

OUM EDOUARD

NGO TELEP CHRISTINE VICTOIRE

BONDE BONDE JEAN BLAISE

MAAH EPSE MBENG AGNES ANNE VERONIQUE

BIHONLONG BIENVENU

GOUET LOUISE MARIE

NDOK NEE NGO BELL ANNE MARIE FRANCINE

NGONO EPSE BALOMOG JEANNE

CATEGORIE : COMMANDEMENT TRADITIONNEL

NOMBRE DE SIEGES : 02

Nombre d’inscrits : 237 Votants : 228 Abstentions : 09 Taux de participation (%) : 96.20% Bulletins nuls : 01 Suffrages valablement exprimés : 227

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE LISTE DE CANDIDATS

LISTE: MAYI MATIP GABRIEL

Suffrages : 23 Pourcentage : 10.13%

LISTE: MBEM LOUIS

Suffrages : 109 Pourcentage : 48.02%

LISTE: BAYIGA ALBERT LOUIS

Suffrages : 17 Pourcentage : 7.49%

LISTE: BAYEMI THOMAS CALVIN

Suffrages : 17 Pourcentage : 7.49%

LISTE: EONE EONE OSCAR NGI – NGOG

Suffrages : 34 Pourcentage : 14.98%

LISTE: MANGUELE SIMEON

Suffrages : 09 Pourcentage : 3.96%

LISTE: MANDENG JOSEPH

Suffrages : 18 Pourcentage : 7.93%

LISTE DECLAREE ELUE

LISTE: MBEM LOUIS : Majorité relative : 48.02

Sont déclarés élus :

MBEM LOUIS

BIDJOCKA ALBERT

NYONG-ET-MFOUMOU

CATEGORIE : DELEGUES DES DEPARTEMENTS

NOMBRE DE SIEGES : 05

Nombre d’inscrits : 136 Votants : 135 Abstentions : 01 Taux de participation (%) : 99.26%

Bulletins nuls : 00 Suffrages valablement exprimés : 135

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE PARTI POLITIQUE

UN SEUL PARTI RDPC

Suffrages : 135 Pourcentage : 100%

LISTE DECLAREE ELUE

RDPC : Majorité Absolue : 100%

Sont déclarés élus :

ANDOMO ELANGA DOMINIQUE

AKAMBA ALINE DANIELLE

VOUNDI JACQUINOT

BEYEME BEYEME

MANGA SALOME

CATEGORIE : COMMANDEMENT TRADITIONNEL

NOMBRE DE SIEGES : 02

Nombre d’inscrits : 243 Votants : 239 Abstentions : 04 Taux de participation (%) : 98.35% Bulletins nuls : 02 Suffrages valablement exprimés : 237

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE LISTE DE CANDIDATS

LISTE: BELINGA NGOA CELESTIN ALBERT

Suffrages : 15 Pourcentage : 6.33%

LISTE: MVIANA BELINGA JEAN PIERRE

Suffrages : 37 Pourcentage : 15.61%

LISTE: AKONO MVE

Suffrages : 31 Pourcentage : 13.08%

LISTE: ANYOUZOA ANYOUZOA

Suffrages : 135 Pourcentage : 56.96%

LISTE: ENGONGA NKODO RONAN CHRISTO

Suffrages : 19 Pourcentage : 8.02%

LISTE DECLAREE ELUE

LISTE: ANYOUZOA ANYOUZOA

Majorité Absolue : 56.96%

Sont déclarés élus :

ANYOUZOA ANYOUZOA

MBIDA ATEME Francis

NYONG-ET-SO’O

CATEGORIE : DELEGUES DES DEPARTEMENTS

NOMBRE DE SIEGES : 06

Nombre d’inscrits : 165 Votants : 163 Abstentions : 02 Taux de participation (%) : 98.79% Bulletins nuls : 00 Suffrages valablement exprimés : 163

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE PARTI POLITIQUE

FDC : Suffrages : 03 Pourcentage : 1.84%

RDPC : Suffrages : 160 Pourcentage : 98.16%

LISTE DECLAREE ELUE

RDPC : Majorité Absolue : 98.16%

Sont déclarés élus :

AMOUGOU ADZABA JEAN

NNEMDE EMMANUEL

MBALLA MEKONGO FRANCOIS

ADA PHILOMENE MARIE LYSETTE

ANDELA MARGUERITE EPSE MFOU’OU

ABESSOLO YVES ANDRE

CATEGORIE : COMMANDEMENT TRADITIONNEL

NOMBRE DE SIEGES : 02

Nombre d’inscrits : 194 Votants : 188 Abstentions : 06 Taux de participation (%) : 96.91%

Bulletins nuls : 02 Suffrages valablement exprimés : 186

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE LISTE DE CANDIDATS

LISTE: ONDOUA MENYIE PAUL AIME

Suffrages : 21 Pourcentage : 11.29%

LISTE: ONANA JEAN BAPTISTE

Suffrages : 83 Pourcentage : 44.62%

LISTE: NOAH OLAMA PHILIPPE

Suffrages : 48 Pourcentage : 25.81%

LISTE: NNOMO BENGONO JOSEPH CELESTIN

Suffrages : 34 Pourcentage : 18.28%

LISTE DECLAREE ELUE

LISTE: ONANA JEAN BAPTISTE

Majorité Relative : 44.62%

Sont déclarés élus :

ONANA JEAN BAPTISTE

MBIDA BESSALA JEAN