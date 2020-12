REGIONALES 2020 : Leadership incontesté du Rdpc dans la région du Nord

Avec ses 429 conseillers municipaux sur un total de 699, le Parti de Paul Biya est sorti victorieux dans cette région du pays, comme il fallait s’y attendre.

Le Rdpc n’a pas perdu le Nord. Les conseillers municipaux ont brillé par la fidélité, à travers le respect de la discipline du Parti. Cette victoire s’explique aussi, du fait de la prise de conscience par les conseillers municipaux, des enjeux du Conseil régional dans le cadre de l’accélération de la décentralisation, dont l’objectif vise l’amélioration substantielle des conditions de vie des populations. Dans le département de la Benoué, sur 384 conseillers municipaux, le Rdpc a la part du lion à savoir 241, et contrôle de ce fait, 9 des 12 communes de cette unité administrative. Dans le Faro, les 50 conseillers municipaux sont aux couleurs du Parti. Car en effet, le Rdpc est présent dans les deux communes. Lorsqu’on se dirige dans le département du Mayo-Rey, on constate que le Parti du flambeau ardent dirige 3 communes sur 4 et totalise 107 conseillers municipaux. C’est le département du Mayo-Louti qui est le Parent pauvre, une seule commune sur 3 revient au Rdpc pour un total de 31 conseillers municipaux. On peut dès lors comprendre, la victoire de l’Undp dans ce département.

De manière générale, les fruits ont tenu la promesse des fleurs pour le Parti au pouvoir. Parmi les raisons qui justifient également cette belle victoire, il n’est pas inutile de mettre en évidence le choix judicieux des candidats. Car en effet, ce sont des hommes, des femmes et des jeunes aux profils admirables qui ont été investis. Il faut également souligner la campagne électorale de proximité renforcée, et la descente dans la région du Nord, du ministre chargé de mission à la présidence de la République, Benoît Ndong Soumhet. Mandaté par le secrétaire général du Comité central du Rdpc, il est allé booster le moral des conseillers municipaux qui sont à juste titre considérés comme des notables du Parti.

Philippe GANFEH

BENOUE

CATEGORIE : DELEGUES DES DEPARTEMENTS

NOMBRE DE SIEGES : 28

Nombre d’inscrits : 371Votants : 370 Abstentions : 01 Taux de participation (%) : 99,73% Bulletins nuls : 06 Suffrages valablement exprimés : 364

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE PARTI POLITIQUE

RDPC Suffrages : 216 Pourcentage : 59,24 Sièges obtenus : 28, FSNC suffrages : 88 Pourcentage : 23,90%, UNDP suffrages : 61 Pourcentage : 16,76%

PROCLAMATION DES RESULTATS

Sont déclarés élus :

AHMADOU HADJ BOUBA (RDPC)

ALIM BOUKAR (RDPC)

OUSMANOU MOUSSA (RDPC)

ABOUKARY ISSA (RDPC)

SALLY MAIRIGA (RDPC)

OUMAROU OSMANOU (RDPC)

DAOUDA OUMAROU

IDRISSOU MAIANGOUA (RDPC)

MAHOUNDE TOBI (RDPC)

MAMADOU ABDOULAYE (RDPC)

ADJOUDJI AMADOU (RDPC)

HOUREIRATOU OUSSOUMANOU SIFDIKI (RDPC)

YAYA née ASTA MALLOUM (RDPC)

OUMAROU ALIOUM (RDPC)

NDOBADEBOYNDOUL David (RDPC)

WAMBADANG Lazare (RDPC)

HAMID OUMAR MALIK (RDPC)

FADIMATOU épse ABBA YIDAGOUDE (RDPC)

AMADOU RABYATOU (RDPC)

YOTOLUOUM Fidèle (RDPC)

ABOUBAKAR DAYIROU (RDPC)

AISSATOU MOUSSA (RDPC)

HAYATOU SOUAIBOU (RDPC)

ABOUBAKARI SAIDOU (RDPC)

FADIMATOU DJIKA (RDPC)

SALIHOU (RDPC)

SABTAI Elisabeth épse HAMZA (RDPC)

SALI BOBBO BOBBO (RDPC)

CATEGORIE : COMMANDEMENT TRADITIONNEL

NOMBRE DE SIEGES : 18

Nombre d’inscrits : 417 Votants : 403 Abstentions : 14 Taux de participation (%) : 96,64 Bulletins nuls : 05 Suffrages valablement exprimés : 398

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE LISTE DE CANDIDATS

LISTE: AFANE ZE EMMANUEL

Suffrages : 233 Pourcentage : 58,54 Sièges obtenus : 05

LISTE: ZILLI ATONG JEAN DIDIER

Suffrages : 165 Pourcentage : 41,45 Sièges obtenus : 00

PROCLAMATION DES RESULTATS

Sont déclarés élus :

DJALIGUE ZOGOYE

YACOUBA MOHAMADOU MOURTALLA

SALI BOUBA

FARO

CATEGORIE : DELEGUES DES DEPARTEMENTS

NOMBRE DE SIEGES : 07

Nombre d’inscrits : 50 Votants : 50 Abstentions : 00 Taux de participation/100(%) Bulletins nuls : 00 Suffrages valablement exprimés : 50

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE PARTI POLITIQUE

RDPC Suffrages : 50 Pourcentage : 100 Sièges obtenus : 07

PROCLAMATION DES RESULTATS

Sont déclarés élus :

HAMIDOU FARIKOU (RDPC)

HAOUA HADJA (RDPC)

PITI Bernard (RDPC)

BABA NGAMDJI (RDPC)

ATTA Julienne (RDPC)

BELLO Gaston (RDPC)

LEULI Melaine Angèle (RDPC)

CATEGORIE : COMMANDEMENT TRADITIONNEL

NOMBRE DE SIEGES : 05

Nombre d’inscrits : 308 Votants : 299 Abstentions : 09 Taux de participation (%) : 97,08 Bulletins nuls : 02 Suffrages valablement exprimés : 297

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE LISTE DE CANDIDATS

LISTE: VOUKOUDA KOKOERANGA

Suffrages : 297 Pourcentage : 100% Sièges obtenus : 05

PROCLAMATION DES RESULTATS

Sont déclarés élus :

YOUKOUDA KOERANGA

HAYATOU ADJI

KEMZIETO AYOUBA

AMAN Victor BANGARI

Alim WANIBO

MAYO LOUTI

CATEGORIE : DELEGUES DES DEPARTEMENTS

NOMBRE DE SIEGES : 17

Nombre d’inscrits : 116 Votants : 114 Abstentions : 02 Taux de participation (%) : 98,28 Bulletins nuls : 00 Suffrages valablement exprimés : 114

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE PARTI POLITIQUE

RDPC Suffrages : 37 Pourcentage : 32,46% Sièges obtenus : 02

FSNC Suffrages : 37 Pourcentage : 32,46% Sièges obtenus : 02

UNDP Suffrages : 40 Pourcentage : 35,09% Sièges obtenus : 12

PROCLAMATION DES RESULTATS

Sont déclarés élus :

TODOU Claude Marie (UNDP)

NDERDAI NDJIDDA SAIDOU (UNDP)

AISSATOU OUSMANOU

IBRAHIMA NOUHOU (UNDP)

HABIBA SADIA (UNDP)

AHMADOU BOUBA (UNDP)

MOHAMAN SOULEIMAN AMADOU (UNDP)

ADAMOU SEIDOU (UNDP)

DJIBRILLA HAMMAN (UNDP)

DAOUDA KASMA (UNDP)

SALI BOUHARI NAMODA (UNDP)

HALIMA HOUSSEINI (UNDP)

ZOURBA Gabriel (RDPC)

WAKAYA NENE François (RDPC)

FAIMA (RDPC)

YAOUBA HAMA ADAMA (FSNC)

ADAMOU (FSNC)

CATEGORIE : COMMANDEMENT TRADITIONNEL

NOMBRE DE SIEGES : 05

Nombre d’inscrits : 390 Votants : 370 Abstentions : 20 Taux de participation (%) : 94,87 Bulletins nuls : 09 Suffrages valablement exprimés : 361

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE LISTE DE CANDIDATS

LISTE: ABDOULAYE BOUGUE

Suffrages : 361 Pourcentage : 100% Sièges obtenus : 05

PROCLAMATION DES RESULTATS

Sont déclarés élus :

ABDOULAYE BOUGUE

AHAMADOU BABALE

SOULEYMANOU

BOUBAKARY HAMADANDI

SALI HAMIDOU

MAYO REY

CATEGORIE : DELEGUES DES DEPARTEMENTS

NOMBRE DE SIEGES : 18

Nombre d’inscrits : 147 Votants : 107 Abstentions : 40 Taux de participation/72,79% (%)Bulletins nuls : 00 Suffrages valablement exprimés : 107

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE PARTI POLITIQUE

RDPC

Suffrages : 107 Pourcentage : 100 Sièges obtenus : 18

PROCLAMATION DES RESULTATS

Sont déclarés élus :

SOULEY DAOUDA (RDPC)

BEOULARY Martine épse TEHMOUL (RDPC)

OUSSOUMANOU RAOUF (RDPC)

TAOMBAI Alphonse (RDPC)

YAYA ADAMOU (RDPC)

SOUAIBOU ADAMOU (RDPC)

KODOKO épse BAKARY AHAP (RDPC)

ALAH BARKA Mathias (RDPC)

DJENABOU DJAMWELI (RDPC)

SALBAI Alphonse (RDPC)

MOUSSA Alfred (RDPC)

KAMBAI NADJIDA Nicole (RDPC)

SAIDOU HAMADOU (RDPC)

ABBO YOUSSOUFA (RDPC)

IBRAHIM (RDPC)

BOUBAKARY HASSIMI (RDPC)

OUSSOUMANOU (RDPC)

MOHAMADOU BACHIROU (RDPC)

CATEGORIE : COMMANDEMENT TRADITIONNEL

NOMBRE DE SIEGES : 05

Nombre d’inscrits : 234 Votants : 226 Abstentions : 08 Taux de participation : 96,58 (%) Bulletins nuls : 02 Suffrages valablement exprimés : 224

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE LISTE DE CANDIDATS

LISTE:

Suffrages : 224 Pourcentage : 100% Sièges obtenus : 05

PROCLAMATION DES RESULTATS

Sont déclarés élus :

YAOUBA BABA HAMAN SALIHOU

DOUNA Pascal

BAKARY HAMAOUA

DJEGOULALE Alphonse

IBRAHIMA BAKARY