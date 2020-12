REGIONALES 2020 : Le Rdpc tient l’Extrême-nord

A l’exception du Mayo-Tsanaga, le parti de Paul Biya a raflé les autres postes de délégués départements.

Cinq départements sur six. C’est le score que le Rdpc vient d’enregistrer dans la région de l’Extrême-nord, au terme de l’élection des conseillers régionaux. Ces résultats tant attendus par les populations ont été rendus publics avant-hier mercredi par le magistrat Aoudou François, président de la commission régionale de supervision de l’Extrême-nord. Dans le département du Mayo-Tsanaga, le Rdpc a obtenu 128 voix contre 129 pour l’Undp. En d’autres termes, le Rdpc a obtenu un pourcentage de 49, % contre 50,19% pour son concurrent. En dehors de ce faux pas, le parti de Paul Biya a tout ramassé sur son chemin. Dans le Diamaré où trois formations politiques étaient en compétition pour 14 places, le Rdpc a obtenu tous les sièges mis en jeu. Majorité absolue, soit 53,69% ; les deux autres formations politiques, à savoir le Fsnc et l’Undp ayant respectivement obtenu 26,64% et 19, 67%. Dans le Mayo-Kani où le Rdpc de Paul Biya se battait contre le Mdr de Dakolé Daïssala pour le contrôle des 10 sièges, le duel s’est soldé par la victoire du Rdpc qui a pris tous les 10 sièges en jeu. En plus simple, le Rdpc a eu 130 voix contre 80 voix pour le Mdr. Le Rdpc vient ainsi au bout du Mdr avec 61,90% contre 38,10% pour son adversaire.

Le Rdpc a fait cavalier seul dans les trois autres départements. Dans le Logone-Et-Chari, il a empoché les 14 sièges ; 266 inscrits, 260 votants, 6 abstentions, soit un taux de participation de 97,74%. On y a enregistré un bulletin nul, soit 259 suffrages valablement exprimés. Le Mayo-Danay, a lui aussi offert tous ses 15 sièges au Rdpc. Sur les 319 inscrits, ce département a enregistré 317 votants, et 2 abstentions. Le taux de participation y était de 99% ; au total, 3 bulletins nuls et 314 suffrages valablement exprimés. Comme il fallait s’y attendre, dans le Mayo-Sava, ça va toujours pour le mieux. Tous les cinq sièges sont revenus au Rdpc, et de fort belle manière. Aucune distraction de voix. 112 inscrits, 112 votants, aucune abstention, 100% de participation, aucun bulletin nul. Le Rdpc s’en tire ainsi avec 58 des 70 sièges des délégués des départements.

Pour ce qui est du commandement traditionnel, la bagarre du Logone-et-Chari où quatre listes étaient en compétition pour quatre sièges, a tourné en faveur de la liste conduite par Soungui Ali, le sultan de Makary. Dans le Diamaré où deux listes étaient en compétition pour quatre sièges, c’est celle de Bakary Yerima Bouba, lamido de Maroua qui est venue en tête, devant celle du lamido de Dargala, Sa majesté Abdoulaye Wabi qui est décédé la veille du scrutin. Dans le Mayo-Kani, trois sièges étaient en jeu ; au finish, c’est la liste de Oumarou Maïgari, le lamido de Mindif qui est sortie du lot. Dans le Mayo-Danay, l’unique liste pour trois sièges ; elle a aussi été validée. Elle était conduite par sa majesté Adamou Mati, sultan de Guirvidig. De même, dans le Mayo-Tsanaga, on avait trois sièges. L’unique liste votée était conduite par sa majesté Djaligué Zogoye, chef traditionnel de Matakam Sud à Mokolo. Le Mayo-Sava enfin avait aussi trois sièges pour une seule liste ; elle est passée comme une lettre à la poste. Cette liste était conduite par sa majesté Mohamad, sultan de Mora.