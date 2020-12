REGIONALES 2020 : Est, Le Rdpc dicte sa loi

Le Parti a raflé tous les sièges en compétition à ce scrutin, malgré la présence d’une opposition qui balbutie encore dans la région.

La proclamation des résultats dans la région de l’Est a consacré la victoire du Rdpc à l’élection des tout premiers conseillers régionaux au Cameroun du 6 décembre 2020. Les équipes déployées sur le terrain pour battre campagne n’y sont pas allées de main morte. Aussi, le faux pas de février 2020, lors des élections municipales et législatives qui a permis à l’Undp d’obtenir 25 conseillers municipaux dans le département du Lom et Djerem a-t-il été rectifié. Ainsi, sur les 4 départements que compte la région de l’Est, à savoir la Boumba et Ngoko, le Haut-Nyong, la Kadey et le Lom et Djerem, le Rdpc comme un lion rugissant a tout remporté.

C’est dire, s’il en était encore besoin que, le message du secrétaire général adjoint du Comité central, Grégoire Owona et vice-président de la Commission nationale de supervision de la campagne du Rdpc, qui est allé galvaniser et renforcer les équipes locales n’est pas tombé dans les oreilles de sourds. La pertinence de l’argumentaire et la force du travail ont porté les fruits qui ont conduit à la victoire du Parti du Président Paul Biya. Une victoire d’ailleurs amplement méritée au regard du travail abattu depuis les dernières élections législatives et municipales où le Rdpc a balisé le terrain en obtenant 832 conseillers municipaux sur les 857 que compte toute la région. La hiérarchie du Parti a de ce fait mis en place un plan de campagne efficace, qui a contribué à la victoire dans cette région. Ayant opté pour une campagne de qualité et de proximité, les équipes sur le terrain n’ont pas dormi sur leurs lauriers, conscientes du fait qu’aucune élection n’est gagnée d’avance. Il a donc été question d’inciter les électeurs à rester concentrés, disciplinés et déterminés à remporter le scrutin. Résultat des courses, malgré la présence de l’Undp dans le Lom et Djerem, le Rdpc a fait du 100%, confirmant ainsi son rang de leader dans la région.

A travers cette écrasante victoire, la région de l’Est réaffirme son engagement et sa fidélité au Rdpc et à son Président national, Paul Biya, pour une décentralisation définitivement implémentée au Cameroun.

Murielle ZANG