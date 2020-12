REGIONALES 2020 : Ouest, La part du lion du Rdpc

Le parti au pouvoir a remporté 53 des 70 sièges des délégués de département mis en jeu lors des élections régionales. Il aura ainsi la lourde responsabilité d’implémenter la décentralisation dans la région.

Deux formations politiques siégeront au conseil régional de l’Ouest. Il s’agit du Rdpc, le parti au pouvoir et l’Union démocratique du Cameroun (Udc). Ces partis sont les principaux vainqueurs des élections régionales, les premières du genre dans l’histoire politique du Cameroun, tenues sur l’ensemble du territoire national le dimanche 6 décembre 2020.

Des résultats publiés à l’issue de ce scrutin, il ressort que le Rdpc s’est taillé la part du lion devant l’Udc, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale et l’Union des mouvements socialistes en l’emportant haut la main dans sept des huit départements que compte cette région, à savoir : les Bamboutos, le Haut Nkam, les Hauts Plateaux, le Koung-Khi, la Menoua, la Mifi et le Ndé. Seul le Noun a échappé au parti de Paul Biya au profit de l’Udc. Dans les départements sus cités, le parti au pouvoir a remporté tous les 53 sièges de conseillers régionaux mis en jeu, soit 9 dans les Bamboutos, 10 dans le Haut Nkam, 5 dans les Hauts Plateaux, 4 dans le Koung-Khi, 11 dans la Menoua, 8 dans la Mifi et 6 dans le Ndé. Parmi ces sept départements, les Bamboutos, les Hauts Plateaux, le Koung-Khi, la Menoua et le Ndé ont fait carton plein avec un taux de 100% en faveur du Rdpc. Avec 882 conseillers municipaux sur 1216 de la région, le Rdpc a fait parler sa supériorité numérique. Ses conseillers municipaux lui sont restés fidèles. Au grand bonheur des équipes chargées de conduire et d’animer la campagne électorale dans la région. Après le transfert des compétences et des ressources, l’implémentation de la décentralisation dans la région de l’Ouest dépendra en grande partie des conseillers régionaux, militants du Rdpc.

Grâce à ses 202 conseillers municipaux contre 75 pour le parti au pouvoir, l’Udc a raflé la mise dans ce département, soit tous les 17 sièges en compétition. Le moins qu’on puisse dire est qu’au terme de ces élections régionales, le Rdpc a, une fois de plus, démontré qu’il reste et demeure la première force politique dans la région de l’Ouest. Mais il doit continuer à travailler pour détrôner, battre et déraciner l’Udc dans le département du Noun. Ce travail, qui avait commencé à porter des fruits lors des élections municipales de février dernier avec l’augmentation du nombre de conseillers municipaux du Rdpc, doit être poursuivi lors des prochaines consultations électorales. En grignotant petit à petit le terrain, le Rdpc finira par y avoir voix au chapitre pour que ce département ne reste plus la chasse gardée du parti créé par feu Adamou Ndam Njoya.

Joseph MENYE

BAMBOUTOS

CATEGORIE : DELEGUES DES DEPARTEMENTS

NOMBRE DE SIEGES : 09

Nombre d’inscrits : 125 Votants : 125 Abstentions : 00 Taux de participation (%) : 100Bulletins nuls : 00 Suffrages valablement exprimés : 125

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE PARTI POLITIQUE

RDPC

Suffrages : 125 Pourcentage : 100 Sièges obtenus : 09

PROCLAMATION DES RESULTATS

Sont déclarés élus :

KOUSOK Thomas (Rdpc)

SA’A (Rdpc)

VOKENG Moïse (Rdpc)

MVESSET Jonas (Rdpc)

LAMBOU, epse NGOUANFOUO Pauline (Rdpc)

FOMEKANY MOKO Leonel (Rdpc)

NGUEMETA KALEWE (Rdpc)

SAHO DOUANLA Bruno (Rdpc)

NGNOULOGUEPA Esther Jacqueline (Rdpc)

CATEGORIE : COMMANDEMENT TRADITIONNEL

NOMBRE DE SIEGES : 03

Nombre d’inscrits : 293 Votants : 269 Abstentions : 08 Taux de participation (%) : 91,81 Bulletins nuls : 02 Suffrages valablement exprimés : 267

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE LISTE DE CANDIDATS

LISTE: MOMO KEUBOU SERGES EVARISTE

Suffrages : 267 Pourcentage : 91,81 Sièges obtenus : 03

PROCLAMATION DES RESULTATS

Sont déclarés élus :

MOMO KEUBOU Serges Evariste

KENFACK TANGA Patrice

TCHIO Maurice

HAUT NKAM

CATEGORIE : DELEGUES DES DEPARTEMENTS

NOMBRE DE SIEGES : 10

Nombre d’inscrits : 168 Votants : 164 Abstentions : 03 Taux de participation (%) : 97,62Bulletins nuls : 03 Suffrages valablement exprimés : 164

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE PARTI POLITIQUE

RDPC Suffrages : 164 Pourcentage : 97,62 Sièges obtenus : 10

PROCLAMATION DES RESULTATS

Sont déclarés élus :

NEOSSI Emmanuel (Rdpc)

LIEUDJI Joseph Bruno (Rdpc)

TCHOULA MOTHO (Rdpc)

NGADEU MOLAPIE (Rdpc)

KOUEMO Simon (Rdpc)

WANTOU SIANTOU Lucien (Rdpc)

JEUKAM Madeleine (Rdpc)

BAWALEYI Delphine (Rdpc)

MBOUKAM Paul (Rdpc)

TCHOMTCHOUA TCHOICY

CATEGORIE : COMMANDEMENT TRADITIONNEL

NOMBRE DE SIEGES : 02

Nombre d’inscrits : 207 Votants : 190 Abstentions : 08 Taux de participation (%) : 91,79 Bulletins nuls : 19 Suffrages valablement exprimés : 171

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE LISTE DE CANDIDATS

LISTE: FONDJO DAVID

Suffrages : 171 Pourcentage : 91,79 Sièges obtenus : 02

PROCLAMATION DES RESULTATS

Sont déclarés élus :

FONDJO David

KAMGA NGANJUI René

HAUTS-PLATEAUX

CATEGORIE : DELEGUES DES DEPARTEMENTS

NOMBRE DE SIEGES : 05

Nombre d’inscrits : 98 Votants : 97 Abstentions : 01 Taux de participation (%) : 98,98Bulletins nuls : 00 Suffrages valablement exprimés : 97

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE PARTI POLITIQUE

RDPC

Suffrages : 97 Pourcentage : 98,98 Sièges obtenus : 05

PROCLAMATION DES RESULTATS

Sont déclarés élus :

FONGANG Bernard (Rdpc)

KOUAM Émile (Rdpc)

NGUEYEP, epse NGANWOUO Catherine (Rdpc)

TCHOUAINKAM Théodore (Rdpc)

KAMDEM FOTSO Michel (Rdpc)

CATEGORIE : COMMANDEMENT TRADITIONNEL

NOMBRE DE SIEGES : 02

Nombre d’inscrits : 98 Votants : 96 Abstentions : 02 Taux de participation (%) : 97,96 Bulletins nuls : 06 Suffrages valablement exprimés : 96

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE LISTE DE CANDIDATS

LISTE: NDASSI NENKAM FAUSTIN JEAN

Suffrages : 96 Pourcentage :97,96 Sièges obtenus : 02

PROCLAMATION DES RESULTATS

Sont déclarés élus :

NDASSI NENKAM Faustin JEAN

SIMEU DAVID

KOUNG-KHI

CATEGORIE : DELEGUES DES DEPARTEMENTS

NOMBRE DE SIEGES : 04

Nombre d’inscrits : 86 Votants : 83 Abstentions : 03 Taux de participation (%) : 96,51Bulletins nuls : 00 Suffrages valablement exprimés : 83

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE PARTI POLITIQUE

RDPC Suffrages : 83 Pourcentage : 96,51 Sièges obtenus : 04

PROCLAMATION DES RESULTATS

Sont déclarés élus :

SIAKA André (Rdpc)

TCHANGOUM ONDIGUI Samuel Pierre Max Fernand

NUAGE Innocent (Rdpc)

MEKU TAGAKO, epse FOTSO Brigitte Suzanne

CATEGORIE : COMMANDEMENT TRADITIONNEL

NOMBRE DE SIEGES : 02

Nombre d’inscrits : 94 Votants : 91 Abstentions :03 Taux de participation (%) : 96,81 Bulletins nuls : 02 Suffrages valablement exprimés : 91

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE LISTE DE CANDIDATS

LISTE: DJOMO HONORE

Suffrages : 91 Pourcentage : 96,81 Sièges obtenus : 02

PROCLAMATION DES RESULTATS

Sont déclarés élus :

DJOMO Honoré

FEUMPETIM Samuel

MENOUA

CATEGORIE : DELEGUES DES DEPARTEMENTS

NOMBRE DE SIEGES : 11

Nombre d’inscrits : 189 Votants : 189 Abstentions : 00 Taux de participation (%) : 100Bulletins nuls : 00 Suffrages valablement exprimés : 189 SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE PARTI POLITIQUE

RDPC Suffrages : 189 Pourcentage : 100 Sièges obtenus : 11

PROCLAMATION DES RESULTATS

Sont déclarés élus :

PENKA Michel (Rdpc)

SONGO Martin (Rdpc)

TADJIEUFOUET YOUMO Mathias Bertin (Rdpc)

DONGUE, epse ZAMO FOMEN Micheline Marguerite Léonie (Rdpc)

AJIFACK Demassa Corince (Rdpc)

DONFACK Pierre dit NOUMEDEM (Rdpc)

ELOUMBAT FOKOK Justin Raoul (Rdpc)

NANFACK Jean Paul (Rdpc)

MAJOUPE PEPELIE Julienne (Rdpc)

NGWESSIE Rosalie Unifiée (Rdpc)

TSOBGNI Odette (Rdpc)

CATEGORIE : COMMANDEMENT TRADITIONNEL

NOMBRE DE SIEGES : 03

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE LISTE DE CANDIDATS

LISTE: ////////////////////

Suffrages : //// Pourcentage : /// Sièges obtenus : 03

PROCLAMATION DES RESULTATS

Sont déclarés élus :

///////////////////

MIFI

CATEGORIE : DELEGUES DES DEPARTEMENTS

NOMBRE DE SIEGES : 08

Nombre d’inscrits : 125 Votants : 125 Abstentions : 00 Taux de participation (%) : 100Bulletins nuls : 00 Suffrages valablement exprimés : 125

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE PARTI POLITIQUE

RDPC Suffrages : 125 Pourcentage : 100 Sièges obtenus : 08

PROCLAMATION DES RESULTATS

Sont déclarés élus :

FOKA FOKA Jules Hilaire (Rdpc)

TALLA TAMTO Amadou (Rdpc)

TCHOUTEZO Hyppolite (Rdpc)

KENGNE MALUM Jully Nadine (Rdpc)

NOTAM Élie Hugo (Rdpc)

DJOUMESSI (Rdpc)

NDÉ FOMBAH (Rdpc)

SINGUE, epse SOH Célestine (Rdpc

CATEGORIE : COMMANDEMENT TRADITIONNEL

NOMBRE DE SIEGES : 03

Nombre d’inscrits : 143 Votants : 141 Abstentions : 01 Taux de participation (%) : 98,60 Bulletins nuls : 01 Suffrages valablement exprimés : 141

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE LISTE DE CANDIDATS

LISTE: MOUMBE FOTSO MITTERAND

Suffrages : 141 Pourcentage : 98,60 Sièges obtenus : 03

PROCLAMATION DES RESULTATS

Sont déclarés élus :

MONLUH SEIDOU BOKAM

TCHOUA KEMAJOU Vincent

NDE

CATEGORIE : DELEGUES DES DEPARTEMENTS

NOMBRE DE SIEGES : 06

Nombre d’inscrits : 112 Votants : 112 Abstentions : 00 Taux de participation (%) : 99,11 Bulletins nuls : 00 Suffrages valablement exprimés : 111

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE PARTI POLITIQUE

RDPC Suffrages : 111 Pourcentage : 99,11 Sièges obtenus : 06

PROCLAMATION DES RESULTATS

Sont déclarés élus :

TCHEBETCHOU Guillaume Raphaël (Rdpc)

WATAT Alice (Rdpc)

SABEUYA Rodrigues (Rdpc)

FAMAWA François Jules (Rdpc)

NGADJEU Jean Pierre (Rdpc)

NOGNA Jeannette Béatrice (Rdpc)

CATEGORIE : COMMANDEMENT TRADITIONNEL

NOMBRE DE SIEGES : 02

Nombre d’inscrits : 98 Votants : 97 Abstentions : 01 Taux de participation (%) : 98,98 Bulletins nuls : 00 Suffrages valablement exprimés :97

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE LISTE DE CANDIDATS

LISTE: MONLUH FOTSO MITTERRAND

Suffrages : 97 Pourcentage : 98,98 Sièges obtenus : 02

PROCLAMATION DES RESULTATS

Sont déclarés élus :

MONLUH SEIDOU BOKAM

TCHOUA KEMAJOU Vincent

NOUN

CATEGORIE : DELEGUES DES DEPARTEMENTS

NOMBRE DE SIEGES :17

Nombre d’inscrits : 267 Votants : 266 Abstentions : 01Taux de participation (%) : 99,63 Bulletins nuls : 00 Suffrages valablement exprimés : 266

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE PARTI POLITIQUE

UDC Suffrages : 266 Pourcentage : 99,63 Sièges obtenus : 17

PROCLAMATION DES RESULTATS

Sont déclarés élus :

TAMAÏNO Hermine Patricia (Udc)

MFOPOU Aboubakar (Udc)

NDAPEVOUENE Ibrahim (Udc)

KOUTAPTOU Ibrahim (Udc)

NJOYA Inoussa (Udc)

KOUPENJU Simon (Udc)

ZOUNEDOU NJIMOLUH NJANKOUO (Udc)

LEYOU Ramatou (Udc)

KPOUME Amadou (Udc)

NCHOUTMOUMBE, epse FOKOU Aminatou (Udc)

MBOUBOUO MOUCHILI Soule (Udc)

Dieudonné ADIGUM Jonas (Udc)

MIWOUONDI Aminatou (Udc)

NGOUMPENJOUOM Kentouna (Udc)

NVAP NOUMENI Aminou (Udc)

MEFIRE Amza Moctar (Udc)

NSANGOU Seidou (Udc).

CATEGORIE : COMMANDEMENT TRADITIONNEL

NOMBRE DE SIEGES : 03

Nombre d’inscrits : 171 Votants : 164 Abstentions : 04 Taux de participation (%) : 95,91 Bulletins nuls : 00 Suffrages valablement exprimés : 167

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE LISTE DE CANDIDATS

LISTE: MONGBET VESSAH IBRAHIM

Suffrages : 167 Pourcentage 95,91 Sièges obtenus : 03

PROCLAMATION DES RESULTATS

Sont déclarés élus :

MONGBET VESSAH Ibrhahim

NJANKOUO Samuel Salvador

NSANGOU NCHANKOU MAMA