Élections régionales 2020 : Le canton Balondo se réjouit de la victoire du Rdpc

Les militants de cette localité logé dans la section Rdpc Moungo Nord ouest 2 sont satisfaits des résultats issues des récentes échéances électorales.

À l’issue des dernières élections régionales , le département du Moungo s’en sort avec un taux de participation de 97,76% des suffrages valablement exprimés en faveur du Rdpc, seul candidat en lice dans cette localité. À la suite de cette victoire proclamée la semaine dernière, tous les militants du canton Balondo, dans la section Rdpc Moungo Nord Ouest 2 se sont reconnus dans la victoire , fort de leur soutien et leur mobilisation derrière les candidats du parti. De l’avis de Abel Donald Ngalle Ngalle, président de la sous section Rdpc du Canton Balondo << Nous sommes satisfaits des résultats issus des élections régionales dans notre département. C’est le résultat d’un travail de fond qui a été fait depuis la base>>, a-t-il souligné.

Le conseiller municipal de la commune d’Ebone et ses camarades du parti estiment que la victoire du Rdpc lors de l’élection régionale du 6 décembre dernier est la suite logique des résultats engrangés lors des dernières élections législatives et municipales du 9 février 2020.<< Les militants du Rdpc de la section Rdpc Moungo Nord Ouest 2 ont poursuivi le serment de la fidélité envers le parti> > .

D’après les statistiques publiées par le ministère de l’administration territoriale, on note qu’au niveau du commandement traditionnel dans le département du Moungo la liste de Gustave Njocke Essawa remporté les 5 sièges disponibles face à la liste de Magellan Ngoh Mouketté. Pour les délégués départementaux, le Rdpc se tire d’affaire avec les 19 sièges disponibles en majorité absolue.

Thérèse NGAH