Littoral : Le Rdpc confirme son rang de leader

Les conseillers municipaux se sont massivement rendus aux urnes le 6 décembre pour une victoire nette et sans bavure du Rdpc.

Ne pas rater le train de l’histoire des tout premiers conseillers régionaux de l’histoire du Cameroun. Tel était l’objectif des grands électeurs qui ont tenu à accomplir leur devoir civique. Au terme d’une campagne qui a démontré la force du Rdpc, dans une grande effervescence, le scrutin s’est déroulé dans des conditions absolument conformes aux textes en vigueur, dans toute la région du Littoral où l’ordre et le calme ont régné. Libre et en toute sécurité, le corps électoral a accompli son devoir et exercé son droit citoyen en toute transparence, sans intimidations ou éclats de voix. Sous le regard vigilant des observateurs de tous bords accourus nombreux dans le Wouri, le Moungo, la Sanaga Maritime et le Nkam pour les besoins de la cause. Partout où ils sont passés, ils ont été les témoins vivants de la régularité qui a caractérisée les opérations tout au long du processus, à travers les bureaux de vote créés dans tous les arrondissements. Elecam, par le truchement de ses antennes locales, est parvenu à relever le défi d’une organisation presque parfaite. C’était d’ailleurs le challenge fixé par les autorités, le gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua en tête, qui dans son cabinet, toute la nuit du 04 au 05 décembre, coordonnant tout jusqu’au moindre détail, s’est réjoui de ce qu’aucun incident notoire ne soit venu entacher la bonne tenue de ces élections locales sur son territoire de commandement. Au finish, c’est la razzia du Rdpc qui retient l’attention de tous. Sur les 70 sièges réservés aux formations politiques en compétition, le parti au pouvoir rafle la mise. 15 délégués des départements ont été choisis dans la Sanaga Maritime, 06 du Nkam, 19 du Moungo et 30 du Wouri. Ils viennent tous des 11 arrondissements de la Sanaga Maritime, 13 du Moungo, 04 du Wouri et 04 du Nkam. Etant donné que sur les 1026 conseillers municipaux que compte la région du Littoral, le Rdpc seul en possède 799. La preuve que son électorat reste fidèle. Cette nouvelle configuration du paysage politique du Littoral est un savant dosage entre les présidents des commissions, les militants, les magistrats municipaux et les sympathisants du Rdpc. Outre les anciens, il faudra compter sur des jeunes loups aux dents acérées qui ne viennent pas faire de la figuration, et des femmes dont l’expertise reste avérée à l’échelle nationale et internationale. Un savant dosage gagnant qui va certainement impulser une nouvelle dynamique au développement total de la région du Littoral.