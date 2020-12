REGIONALES 2020 : Sud, Au rendez-vous de l’expérience et de la compétence

Carton plein pour les délégués départementaux, et sensiblement les mêmes proportions chez les gardiens de la tradition. Les élus de cette région reflètent parfaitement les aspirations de leurs populations dans la traduction en actes concrets de la décentralisation.

Au regard de la composition de cette nouvelle équipe, en termes de qualités humaines, managériales, techniques et morales, c’est en toute logique que les populations des quatre départements de la région du Sud entrevoient déjà une belle aventure dans le gouvernement local. En effet, que ce soit dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ou au sein du commandement traditionnel, ce sont des personnalités à l’expérience avérée, à la compétence éprouvée et aux talents considérés. Ils sont de tous les corps de métiers, de toutes les strates sociales ou de tous les secteurs d’activité. Bien plus, le savant dosage technico-artistique, générationnel, sociologique, géographique, linguistique, social et culturel, ou économique en fait de parfaits vecteurs de la vision futuriste de Paul Biya qui s’acharne depuis plusieurs décennies à mettre en place toutes les institutions démocratiques au Cameroun. La décentralisation étant le dernier maillon de la chaîne qui permettra aux peuples de s’intéresser en peu plus directement dans la gestion de leurs affaires locales.

Le caractère uni partite de la liste des délégués de département, tous issus du Rdpc, est un atout majeur que devra mettre à profit le prochain gouvernement local du Sud pour s’accorder sur les points essentiels, notamment les projets et programmes tenant compte des désidératas de la base. Leur proximité avec les populations ne s’en trouvera que davantage renforcée. Une option que promeut depuis sa naissance le Rdpc dont la responsabilité est acquise au Renouveau. Le pourcentage obtenu quant à lui est la résultante d’un travail acharné mené pendant la campagne, au point de convaincre l’électorat flottant qui se serait braqué pour une raison ou une autre. Des mécontentements issus des investitures ont failli peser sur le vote. Des résultats adossés aux réalisation concrètes du gouvernement, du Renouveau et du Président Paul Biya. Avec des arguments convaincants et efficients, notamment les avantages administratifs, politiques, économiques et sociaux de la décentralisation.

Du côté du commandement traditionnel, les candidatures multiples traduisent la vitalité qui a toujours caractérisé les gardiens de la tradition dans cette région. Ici aussi, la qualité des élus fait l’unanimité. Et la synergie de tous ces facteurs, tout comme la combinaison avec les délégués du Rdpc, constitue forcément une expérience agissante.

William MONAYONG

DJA-ET-LOBO

CATEGORIE : DELEGUES DES DEPARTEMENTS

NOMBRE DE SIEGES : 21

Nombre d’inscrits : 217 – Votants : 213 – Abstentions : 04 – aux de participation (%) : 98,15 – Bulletins nuls : 00 – Suffrages valablement exprimés : 213

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE PARTI POLITIQUE

RDPC : Suffrages : 213 – Pourcentage : 100 – Sièges obtenus : 21

PROCLAMATION DES RESULTATS

Sont déclarés élus :

EDJIMBI Simon

MVOTO MEYONG Colette

NGO MATIP Marie Jeannette

OYANE NSOLA Josué

ENAME ENAME Samson

EBONGO ABOUTOU Albert

AKO’O Joseph René

BISSE MEBA Christiane Cathy

ADOUMOU Jean Norbert

NYANGONO NKOULOU épouse ENGONO ESSAME

NSEM MINKO David

ALENE NTYAME Rose

MVONDO Jean Pierre

MONAYONG EFFOUA Rolland Junior

Jean Michel MENDO’O

MINKONGO Thomas

NDO BILO’O Daniel Alain

BIDJA ENGOLO Julienne

Adeline EKOTO

ABOSSOLO MONEFONG Martin

OWOUTOU Pappy

CATEGORIE : COMMANDEMENT TRADITIONNEL

NOMBRE DE SIEGES : 05

Nombre d’inscrits : 417 Votants : 403 Abstentions : 14 Taux de participation (%) : 96,64 Bulletins nuls : 05 Suffrages valablement exprimés : 398

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE LISTE DE CANDIDATS

LISTE: AFANE ZE EMMANUEL

Suffrages : 233 Pourcentage : 58,54 Sièges obtenus : 05

LISTE: ZILLI ATONG JEAN DIDIER

Suffrages : 165 – Pourcentage : 41,45 Sièges – obtenus : 00

PROCLAMATION DES RESULTATS

Sont déclarés élus :

AFANE ZE Emmanuel

SALLA NDO Dechanel

Jean Jacques NDOUDOUMOU

ESSIANE ESSIANE Martin

Elie PARKER NDINDA

MVILA

CATEGORIE : DELEGUES DES DEPARTEMENTS

NOMBRE DE SIEGES : 20

Nombre d’inscrits : 200 Votants : 200 Abstentions : 00 Taux de participation en (%) : 100 Bulletins nuls : 0 Suffrages valablement exprimés : 200

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE PARTI POLITIQUE

RDPC : Suffrages : 200 – Pourcentage : 100 Sièges obtenus : 20

PROCLAMATION DES RESULTATS

Sont déclarés élus :

NDO Gervais Eric

BIKOMO Eliane Régine Lafleur

MBARGA Marie Cathérine

BENGONO NDO Gotirne

AMVELLA BIDJOH

ANDJE ENAM Marius Roméo

NDJAKOMO ESSIANE Salomé

EFANGON Lucien Alfred Guy Sédar

OWONO OWONO Etienne

ANDENG Simon Pierre

AKAM AKAM Jean Patrice

NYATE Martin Luther

BILO’O MBA’ALE Nathalie Constance

DOUMOU Moise

ZE AKONO Honoré

MVENG ELA Francis

NKOTTO ASSAKO Arlette Francine

MENDOMO EYA’ANE Elise Marguerite

Ibrahim NGAMBO

MISHING John Petisak

CATEGORIE : COMMANDEMENT TRADITIONNEL

NOMBRE DE SIEGES : 05

Nombre d’inscrits : 372 Votants : 361 – Abstentions : 11 Taux de participation (%) : 97,04 Bulletins nuls : 04 Suffrages valablement exprimés : 357

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE LISTE DE CANDIDATS

DOUMAVOM CELESTIN

Suffrages : 59 Pourcentage : 16,52 Sièges obtenus : 00

EFFA RENE DESIRE

Suffrages : 194 Pourcentage : 54,34 Sièges obtenus : 05

SAMSON FLAUBERT MENDO

Suffrages : 109 Pourcentage : 30,53 Sièges obtenus : 00

PROCLAMATION DES RESULTATS

Sont déclarés élus :

EFFA RENE Désiré

OBAME MFANE Jean

ABATTE Florrette Matilde

MENGUE Hermann Roméo

EDJOU’OU NDO Théophile

OCEAN

CATEGORIE : DELEGUES DES DEPARTEMENTS

NOMBRE DE SIEGES : 20

Nombre d’inscrits : 222 Votants : 221 Abstentions : 01 Taux de participation en (%) : 99,54 Bulletins nuls : 00 Suffrages valablement exprimés : 221

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE PARTI POLITIQUE

RDPC : Suffrages : 221 – Pourcentage : 100 Sièges obtenus : 20

PROCLAMATION DES RESULTATS

Sont déclarés élus :

MINKO Samuel

Monique Beatrice EBELLE NYAME

EBAH Gabriel

MAKOUTA MAKOUTA II Elvis Charlie

EVEHE Jeannine Angèle Sidonie

NDAMBA RENE

IBRAHIMA

ISSOWA IYONI SAMUEL

MABVOUNA Jean Pierre

BIKO Ferdinand

MBIA MAMA Armand

AYINGONO MEWOUTOU Dénise

OBA’A BIKORO François

ESSAMA Thobie

ONGUENE ESSAMA Cyprien Parfait

BIH Caroline

MASSILA KOUGA Clarisse

NANGA Charles

NGO MBOUA Monique

ETOUNDI Felix Edmond Pierre

CATEGORIE : COMMANDEMENT TRADITIONNEL

NOMBRE DE SIEGES : 05

Nombre d’inscrits : 228 Votants : 222 Abstentions : 04 Taux de participation en (%) : 97,36 Bulletins nuls : 02 – Suffrages valablement exprimés : 220

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE LISTE DE CANDIDATS

MVOUBIA THOMAS

Suffrages : 79 Pourcentage : 35,90 Sièges obtenus : 05

NGALLY MAXIME TRESOR

Suffrages : 69 Pourcentage : 31,36 Sièges obtenus : 00

OYIE DOMINIQUE

Suffrages : 72Pourcentage : 32,72 Sièges obtenus : 00

PROCLAMATION DES RESULTATS

Sont déclarés élus :

MVOUBIA Thomas

SILLA Jean Claude

OWONA ESSOMBA

BATCHAMA Jean Claude

JAHENGUE Jean Pierre

VALLEE-DU-NTEM

CATEGORIE : DELEGUES DES DEPARTEMENTS

NOMBRE DE SIEGES : 09

Nombre d’inscrits : 96 Votants : 95 Abstentions : 01Taux de participation en (%) : 98,95 Bulletins nuls : 03Suffrages valablement exprimés : 92

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE PARTI POLITIQUE

RDPC : Suffrages : 92 Pourcentage : 100 – Sièges obtenus : 09

PROCLAMATION DES RESULTATS

Sont déclarés élus :

1 EKORO OVONO Casimir

2 MENGUE ASSOUM EP BIDIAS Marcelle

3 ZOMO ASSOM Robert

4 MVE ELEMVA Emmanuel

5 NGIEMA ESSONO Patrice

6 NFONO AKOUROU Marie-Claire

7 ASSOUMOU ESSONO Roger Benjamin Aimé

8 BIKORO ALO’O Antoine

9 OKOMO ASSOUMOU Marie Claire

CATEGORIE : COMMANDEMENT TRADITIONNEL

NOMBRE DE SIEGES : 05

Nombre d’inscrits : 177 Votants : 172 Abstentions : 05 Taux de participation (%) : 97,17% Bulletins nuls : 00 Suffrages valablement exprimés : 172

SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CHAQUE LISTE DE CANDIDATS

LISTE: AFA’A EKOTO JEAN

Suffrages : 55 Pourcentage : 31,97 Sièges obtenus : 00

LISTE: MESSA PETIT ALBERT BERNARD

Suffrages : 117- Pourcentage : 68,02 Sièges obtenus : 05

PROCLAMATION DES RESULTATS

Sont déclarés élus :

1 MESSA Petit Albert Bernard

2 NDJEMBA METOULOU Jacquinot

3 ASSOUM ENGO Calvin

4 MENGUE MEKA Jean Robert