CHAN CAMEROUN 2021 : Place à la compétition

Le coup d’envoi sera donné samedi prochain, 16 janvier 2021. Les seize pays en lice nourrissent l’ambition de remporter le trophée continental.

Décalée de dix mois par la Confédération africaine de football (Caf) pour cause de la maladie à coronavirus, la 6ème édition du Championnat d’Afrique des Nations (Chan) – compétition réservée aux joueurs locaux – s’ouvre finalement samedi prochain, 16 janvier 2021 au stade Ahmadou Ahidjo. Les seize pays qualifiés s’affronteront jusqu’au 7 février prochain, avec pour objectif de succéder au Maroc au palmarès de cette compétition.

Le groupe A, basé à Yaoundé, est composé du Cameroun, pays organisateur, du Zimbabwé, du Mali et du Burkina-Faso. C’est d’ailleurs ce groupe qui ouvrira la compétition. En match inaugural, le Cameroun sera opposé au Zimbabwé. Cette rencontre sera suivie par la confrontation entre le Mali et le Burkina-Faso, deux pays de l’Afrique de l’Ouest. La Libye, la République Démocratique du Congo, le Congo et le Niger, logés dans le groupe B, disputeront leurs matches du premier tour au complexe multisports de Japoma de Douala. Le groupe C, basé toujours à Douala, comprend le Maroc, le Rwanda, l’Ouganda et le Togo. Ils joueront leur premier tour au stade de la Réunification. La ville de Limbé abritera le groupe D composé de la Zambie, la Guinée, la Namibie et la Tanzanie.

Que ce soit à Yaoundé, à Douala ou à Limbé, les 32 matches se joueront sur les infrastructures ultra modernes qui font la fierté de tout le Cameroun. Joseph Dion Ngute, le Premier ministre a pu s’en rendre compte lors de sa dernière visite d’inspection des stades devant abriter la compétition, au début du mois de décembre dernier. «Je suis très content de ce que j’ai pu voir (…) Je crois que les Camerounais de tous bords peuvent être fiers de ce que le pays a pu accomplir sous le président Paul Biya. Les stades que j’ai vu sont ceux qu’on peut voir dans toutes les villes à travers le monde. Ce sont des stades modernes, des infrastructures solides… Nous pouvons même accueillir la Coupe du Monde dans ce pays avec les stades que nous avons vu», a fièrement laissé entendre Joseph Dion Ngute. La Confédération africaine de football a également exprimé sa satisfaction. Elle l’a dit au sortir d’une réunion de son comité exécutif il y a quelques mois. « Le comité a pris connaissance du rapport de la dernière visite d’inspection des infrastructures ( stades, terrains d’entraînement et hôtels) qui s’est déroulée en octobre 2020 au Cameroun. Trois villes hôtes de la compétition : Yaoundé, Douala et Limbé ont reçu la visite de la délégation de la Caf. Le comité note avec satisfaction que le pays hôte est prêt à accueillir l’événement », a souligné l’instance faîtière du football africain. Tout est donc fin prêt pour que la compétition commence.

Joseph MENYE