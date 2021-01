LA FEMME A L’HONNEUR : Le président Paul Biya tient ses promesses

La promesse est une dette, dit-on dans le langage familial, le président de la République, Paul Biya, a réglé la sienne envers la femme camerounaise pour sa promotion et sa valorisation.

Le défi d’avoir ce sexe dit faible dans tous les secteurs d’activité, est l’un des atouts de développement de ce septennat des Grandes opportunités en cours. C’est l’occasion pour la femme d’apporter sa participation active dans le processus d’accélération de l’émergence du Cameroun à l’horizon 2035. Égalité des chances dans tous les domaines d’activité, une grande révélation d’un père qui veut le progrès de sa Nation.

Actuellement, le taux de représentation des femmes dans diverse instances se situe à 30% des populations Camerounaises. Elles occupent des places stratégiques et de décision. Parmi elles, on compte des membres du gouvernement et assimilées, des Dg d’entreprises publiques ou para publiques, des Pca, des députés, des maires, etc.

Dans cette optique, catalyseur de valorisation, le président de la République, chef des forces armées, a élevé ses filles aux grades supérieurs, colonels ou capitaines de vaisseau, capitaines, officiers de rang, nous pouvons citer par exemple la jeune capitaine de vaisseau Issova Sono Séraphine, et biens d’autres. Une impulsion honorable, et une nouvelle énergie au sein des forces et défense, sous l’encadrement républicain de Joseph Beti Assomo, ministre délégué auprès de la présidence de la République chargé de la Défense. Le Cameroun marque ainsi la révélation, l’assurance significative d’un essor par la valorisation et la promotion de ses filles.

Maurice YOM EDJANGA