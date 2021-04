BERTOUA : Les comptes 2020 adoptés

L’organe délibérant de cette entité de l’État a validé les comptes avec comme exigence, assainir les relations avec les communes d’arrondissement.

La bonne affaire financière de la communauté urbaine de Bertoua est l’arbre qui cache le malaise des communes d’arrondissement de Bertoua 1er et Bertoua 2ème. Ces deux démembrements de l’État l’ont fait savoir une fois encore au Maire de la ville et aux grands conseillers, lors des assises consacrées au vote et adoption des comptes pour l’exercice 2020. Comme principaux griefs, l’épineux problème de la gestion des taxes et impôts, le reversement de la dotation générale de fonctionnement (Dgf) que la Cub doit reverser aux communes d’arrondissement, les saines relations entre elles. Des questions qui ont suscité des vifs débats, dont l’arbitrage du préfet a été vivement sollicité.

Sans déroger à la règle, équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 2 021 374 286 FCFA, ce budget a connu une augmentation de 579 200 000 FCFA, représentant la subvention de fonctionnement reçue de l’État pour le compte de la société Hysacam. Ce qui a porté le budget primitif à 2 600 574 186 Fcfa. Au terme de l’exercice 2020 et après exécution dudit budget, il ressort un excédent de recettes sur les dépenses de l’ordre de 240 391 950 FCFA. Un budget qui a été, selon le Maire de la ville Jean Marie Dimbele Sodea : « Dans un contexte marqué par la pandémie à Corona virus et qui a négativement impacté sur les travaux de construction du marché central, avec une baisse du recouvrement de certaines taxes directes telles les droits de place, les loyers communaux…On peut ajouter le faible recouvrement des impôts par les services de l’État qui, sur une prévision de 561 893 116 FCFA, seulement 183 191 893 FCFA ont effectivement été recouvrés ». Soit un taux d’exécution de 33%. A cette situation, il faut ajouter le lourd héritage à la fois fiscale, sociale et des prestataires. La dette sociale s’élève à 123 997 746 FCFA. La dette fiscale se chiffre à 345 120 428 FCFA, alors que les prestataires attendent tous que leur enveloppe, d’une valeur de 180 000 000 FCFA leur soit versée. Ce qui réduit l’excédent budgétaire à 5 491 960 FCFA

Au terme des travaux tenus dans la salle des délibérations du Pôle-ArtCam, les grands conseillers de communauté ont finalement adopté à l’unanimité les comptes administratifs du maire, de gestion matière du comptable matière et du receveur municipal pour l’exercice 2020, avec à la clé, plusieurs délibérations.

Le Préfet du lom et Djerem, Donatien Bonyomo satisfait du déroulement des travaux a invité l’exécutif communautaire à poursuivre ses projets de développement pour le bien-être des populations de la ville de Bertoua.

martin crepin Mekok