Prime qualité cacao : Makenene et Batchenga en fête

Les producteurs du Mbam et Inoubou et de la Lekié ont reçu cette gratification du chef de l’Etat les 26 et 29 mars 2021 dans l’allégresse.

C’est dans la ferveur totale que le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana est arrivé le 29 mars à Batchenga, en compagnie du gouverneur du Centre, Naseri Paul Bea, des représentants des ministères concernés et des principaux responsables de la filière cacao, dans le cadre de ce périple. Informés des bonnes nouvelles provenant de Biakoa dans le Mbam et Kim et Makenene qui étaient les premières étapes de cette caravane du bonheur, c’est avec enthousiasme qu’ils attendaient cette prime octroyée par le chef de l’Etat, Paul Biya dans le cadre de son appui constant aux producteurs.

A Batchanga, 1471 producteurs ont été primés pour un montant cumulé de 115 621 870 Fcfa. Trois jours plus tôt, ceux de Makenene avaient déjà reçu ce don spécial du chef de l’Etat de 16 millions récompensant la production d’un cacao de qualité, tel que prescrit par les pouvoirs publics. Jadis plus mauvais élève du pays dans le respect des bonnes pratiques ayant amené le ministre Mbarga Atangana à venir personnellement saisir le cacao séché sur le goudron sans aucune fermentation, il y a quelques années, Makenene est depuis, rentré dans la caravane des bonnes pratiques post récoltes. D’où les encouragements du ministre qui leur demande de maintenir le cap.

S’adressant aux producteurs de ces importants bassins de production de cacao du pays, le Mincommerce a insisté sur la nécessité pour tous de rechercher la qualité qui est désormais une exigence du marché. C’est cette dernière qui permet de vendre le cacao à un prix rémunérateur et d’espérer ensuite un montant conséquent, en ce qui concerne cette prime qualité. Cependant et pour garder toutes ses chances à l’exportation, ils doivent éviter de faire travailler les enfants et de détruire la forêt pour la création de nouvelles cacaoyères. Ajoutant au passage que le paiement de la prime actuelle concerne la campagne 2017-2018. Celle des campagnes suivantes arrivera dans les meilleurs délais.

Les producteurs peuvent compter sur l’appui du Conseil interprofessionnel du cacao et café(Cicc), dont le secrétaire exécutif, Omer Gatien Maledy, dont l’organisme a vivement été félicité dans ce domaine, a été appelé à multiplier les centres d’excellence de traitement post récolte pour la production par le pays, de plus de cacao premium nettement plus rémunérateur. Pour la campagne en cours, ce cacao très demandé, se vend en moyenne à 1640 F/kg.

Qui mieux que les maires de Batchenga et Makenene et les représentants des producteurs pour exprimer leur gratitude à leur bienfaiteur ? pour ces derniers qui savent que le Président Paul Biya tient toujours à ses promesses, cette prime qualité est une manne du ciel et un encouragement à persévérer dans l’effort. Car comme l’a à plusieurs rappelé le chef de l’Etat, le travail de la terre ne trompe pas. C’est dans une ambiance carnavalesque que le Mincommerce et sa suite ont pris congé des producteurs de Batchenga.

Claude MPOGUE