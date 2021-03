MAKAK : Agnès Mbeng réhausse l’éclat de la JIF

La conseillère régionale du Centre a fait un don du matériel de propreté à la commune, et a annoncé la construction de la maison de la femme avant la fin de son mandat.

La 36è Journée internationale de la femme (Jif), célébrée lundi 8 mars, fera sans aucun doute date à la commune de Makak. Cette collectivité territoriale décentralisée, contrôlée par le parti camerounais pour la réconciliation nationale, a, en effet, reçu des mains d’Agnès Mbeng, conseillère régionale du Centre pour l’arrondissement de Makak, par ailleurs présidente de la section Ofrdpc Nyong et Kellé Centre, un don de matériel de propreté constitué des bacs à ordures et des pelles pour la soutenir dans le domaine de l’hygiène et de la salubrité. La remise de ce don s’est déroulée sous le regard du sous-préfet de l’arrondissement, Esapa Jim Esapa et de tous les conseillers municipaux de Makak qui ont porté leur choix sur Agnès Mbeng lors de l’élection régionale du 6 décembre 2020.

En recevant ce don, Mbogol III, maire de Makak a présenté les félicitations de tout le conseil municipal à la donatrice et a dit que la municipalité attend encore beaucoup d’elle. «Votre victoire au mois de décembre dernier est le résultat de votre dynamisme constant et exemplaire sur la scène politique de notre pays. La remise des dons à la commune de Makak ne saurait être un trompe œil et s’inscrit dans la volonté de la femme politique engagée que vous êtes, à marquer l’histoire de la ville de Makak de ses empreintes bienveillantes d’une part, mais aussi à continuer efficacement et manifestement à l’œuvre de construction, de reconstruction, de rénovation et de restructuration de la ville de Makak amorcée par les autorités administratives et municipales de Makak dans le contexte de la décentralisation », a déclaré le maire.

Abondant dans un sens similaire, le sous-préfet de Makak a relevé que la conseillère régionale Agnès Mbeng, est l’exemple même d’un élu du peuple. Par ce don et les actions précédentes menées pour le développement de l’arrondissement, elle met en exergue la politique du chef de l’État qui ne cesse d’inviter tous ses compatriotes à s’investir dans le développement de leur pays. Esapa Jim Esapa a souhaité que toutes les élites et autres forces vives de Makak suivent l’exemple de la conseillère régionale pour le développement de leur arrondissement.

Agnès Mbeng a expliqué que son don vise à soutenir sa commune qui a engagé depuis quelques mois, une lutte sans merci contre l’insalubrité. Selon la présidente de la section Ofrdpc Nyong et Kellé Centre, plus que jamais Makak doit songer à participer au concours villes propres que le ministère de l’Habitat et du Développement urbain organise chaque année. Profitant de la fête des femmes, la conseillère régionale a promis la construction de la maison de la Femme à Makak sur fonds propres.

Joseph MENYENE