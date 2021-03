menoua-CENTRE II : Les équipes sur le terrain

Après la réunion de lancement des opérations tenue le 17 mars dernier à la maison du parti de Fongo-Tongo, les responsables des organes de base travaillent déjà pour la réussite de l’opération.

«Respecter les termes de la circulaire du Secrétaire général du Comité central et déposer les sommiers à temps », tel est l’objectif poursuivi dans cette unité politique. En effet, le président de la commission de validation des sommiers politiques de cette section a saisi l’occasion de la réunion de lancement pour répercuter les instructions de la hiérarchie à la base.

La rencontre ainsi convoquée par Dieudonné Nguimfack, a réuni les présidentes et présidents des sous sections Rdpc et des organisations spécialisées que sont l’Ojrdpc et l’Ofrdpc. Avec les chargés de mission de la commission, Dieudonné Nguimfack est largement revenu sur les consignes à respecter et la conduite à tenir sur le terrain. Ensemble, ils ont revisité la circulaire de Jean Nkuété, afin que ces responsables de base soient bien imprégnés pour éviter toute dérive ou tout écart sur le terrain.

Il est donc question pour eux, non seulement de respecter les délais, mais aussi et surtout de travailler avec objectivité et sincérité à travers le respect scrupuleux des consignes tel que demandé par la hiérarchie du parti. A en croire le président de la commission de validation des sommiers, les acteurs de ce processus se sont montrés déterminés et on peut se dire que le meilleur sera donné, afin que le pari soit gagné à Fongo-Tongo.

L.T.N.