Nord : Zoom sur les cellules et comités de base

Toutes les 4 commissions départementales et celles des 21 sections ont procédé au lancement de l’opération.

Les équipes sont fortement déployées sur le terrain pour s’assurer de l’effectivité des membres des cellules et comités de base, pour récolter le maximum de militants, en vue des prochaines échéances électorales. Les différents chefs des délégations permanentes départementales du Comité central pour la Bénoué le ministre Gabriel Mbaïrobé, pour le Faro, le sénateur Dr Amadou Alim, pour le Mayo Louti M. Todou Léonel et pour le Mayo Rey le sénateur Pierre Namio, ont rendu effective cette opération de validation des sommiers politiques dans leurs unités politiques départementales respectives. C’est avec empressement que les responsables au niveau des sections ont repris en chœur la chanson du lancement de l’opération tant attendue par la base du parti. On peut constater avec beaucoup de plaisir et d’engouement des équipes déployées sur le terrain pour reconstituer les membres des cellules et ceux des comités de base, pour une actualisation des fichiers après plus de cinq ans. Il est important de marquer quelques arrêts dans certains départements et sections où l’enjeu tend à dépasser le jeu. Le département du Mayo Louti, l’enjeu est très grand si les élites Rdpc ont conscience que le parti est à la traîne. Sur trois arrondissements que compte le département, le Rdpc ne peut s’exprimer très fort qu’à Figuil. Guider centre et Mayo Oulo sont à la traine et c’est une occasion d’enrôler plus de militants dans ces deux arrondissements contrôlés par l’opposition. Il faut enrôler plus de militantes et militants pour préparer les prochaines échéances électorales. Le même scénario se dessine aussi dans d’autres arrondissements de la Bénoué, tout comme à Touboro dans le Mayo Rey, Baschéo, Pitoa et Lagdo, respectivement confiés aux soins de Clémént Nganbai, Tobi Maoundé, Ibrahim et l’Honorable Aliyoum Fadil dans la Bénoué. La section Rdpc de Bénoué Est qui vient de tirer son épingle du jeu en engrangeant une belle victoire aux municipales de 2020 sur l’Undp et le Fsnc à Bibemi, le président de la commission communale, Yaouba Yédi, maire de ladite commune, entend ainsi consolider ses chances aux prochaines élections.

Pierre ABDOU