Mfoundi II : Des perles pour autonomiser les femmes

A l’initiative de Mélanie Tchakounté, présidente de la 14ème sous-section Ofrdpc, les femmes ont été récemment formées à la fabrication de plusieurs produits.

Briller davantage par le travail. Tel est l’objectif des responsables de cet organe de base, qui continuent de mettre en pratique les directives du Président national, Paul Biya, qui voudrait que le parti soit un catalyseur de projets d’émergence de société. Pour mettre cette prescription en pratique, la présidente de la 14ème sous-section Ofrdpc du Mfoundi II a une fois de plus organisé un atelier de formation afin qu’à travers les activités génératrices de revenus, les femmes soient de plus en plus autonomes.

La sous-préfecture de Tsinga à Yaoundé a servi de cadre à ce moment de partage, de travail et d’échange. Pour la cause, elles ont été formées à la customisation des objets à base des perles pour la valorisation de la marque africaine. Au centre de cette formation, elles ont appris à fabriquer et à customiser des paniers, des chaussures, des objets de décoration. Tout est fait à la main. Il était question d’apprendre à créer des designs et à personnaliser des objets. Ce qui permettra aux femmes d’élargir leurs activités sur le marché. Etant donné qu’il faut célébrer la jeunesse en tout temps, elle a fait d’une pierre deux coups. Le soutien et la valorisation des actions de la première dame, Chantal Biya était également à l’ordre du jour. Pour cette première édition placée sous le thème « Un mot, une image pour notre maman Chantal Biya », les jeunes de l’arrondissement de Yaoundé II ont exposé leur savoir-faire dans le domaine de la poésie et de la peinture. Des œuvres qui par la créativité représentaient à suffisance le caractère social et humanitaire qu’incarne la première dame du Cameroun.

Pour encourager de telles initiatives, les autorités administratives, politiques e traditionnelles ont personnellement pris part aux différentes activités.

M.M.